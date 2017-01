Exoneración agridulce

OIZ, que se tiene confianza para desinformar, convocó una rueda de prensa en la que, como es habitual, se hizo el de la vista gorda con una decisión que, aunque lo favoreció, no lo exonera del todo, ni judicial ni políticamente. El excandidato muy horondo salió a reclamar que su exoneración probaba que su campaña política había sido infiltrada por el Gobierno para impedir su llegada a la Presidencia. Eso no es cierto, pues el escándalo del hacker y de su vinculación con la campaña presidencial de OIZ reventó el 7 de mayo/14, es decir antes de la primera vuelta presidencial realizada el 25 de mayo/14, la cual fue ganada por el candidato uribista. Si a pesar del ruido que se creó con este suceso impresentable, OIZ ganó en la primera vuelta, ello significa que no le hizo daño alguno.

No le queda bien a OIZ sostener la inexactitud de que su exoneración es prueba de los delitos en los que habrían incurrido miembros del gobierno de Santos. En efecto, la Fiscalía archivó la investigación porque consideró que “hasta la fecha” no hay evidencias de que hubiese sido OIZ la persona responsable ni de contratar al hacker Sepúlveda, ni del diseño de la sucia estrategia de espiar información de inteligencia reservada con el innoble propósito de desprestigiar el proceso de paz. En otras palabras a Zuluaga le han decretado un archivo de una investigación al estilo de la cuestionada absolución de O.J Simpson, que primero fue declarado no culpable desde el punto de vista penal, y unos años después fue condenado civilmente.

Lo que calló OIZ en la rueda de prensa fue que esa decisión de la Fiscalía en todo caso le censuró que su campaña hubiese contratado al hacker Sepúlveda, y que miembros de la misma, entre los cuales están el vástago del excandidato y su cercano amigo Luis Alfonso Hoyos, hubiesen tenido los tratos que sostuvieron con quien hoy está condenado a diez años de cárcel por estos hechos al igual que otros más que confesaron sus delitos. Lo que no se entiende es que OIZ no tenga nada que ver con los delitos por los que condenaron al hacker, cuando el video que vimos los colombianos lo mostró recibiendo de Sepúlveda, sin inmutarse, información reservada. Video que para la Fiscalía no resultó falso ni editado, como lo aseguraba OIZ. Raro que mientras el hacker delinquía divulgando información de seguridad nacional, quienes la recibían sin sorprenderse resulten ajenos a esa maniobra delictiva, a pesar de que contrataron y remuneraron a ese espía.

Lo cierto es que la Fiscalía le censuró a Zuluaga sus actuaciones con el hacker, porque si bien lo exoneró, dejó en claro que sí se benefició de ese espionaje, pues su campaña manejó públicamente información reservada de inteligencia militar.

Y como para que no quede duda de que la exoneración por lo menos es históricamente precaria, el hecho de que la Fiscalía siga manteniendo vinculados a la investigación al hijo y al amigote de OIZ, es no solo muy diciente, sino preocupante para ellos, pues lo que está claro es que hubo delitos y que de ellos se sirvieron en la campaña presidencial del CD.

El asunto es tan sencillo que ni aun en el supuesto de que la Agencia Nacional de Inteligencia hubiese infiltrado la campaña del CD —lo que de probarse sería tan grave como las chuzadas ocurridas durante el régimen de Uribe—, tampoco en ese escenario OIZ saldría indemne, porque en ese evento, si bien habría delinquido el Gobierno, igual camino habrían recorrido en la campaña presidencial del CD.

Mejor dicho, nada que celebrar.

Adenda. Increíble e indignante que los acusados por el descalabro y fraude de Interbolsa, el más grande de la historia, estén quedando libres por vencimiento de términos. Este país no tiene salida mientras esa siga siendo la justicia que padecemos.

notasdebuhardilla@hotmail.com