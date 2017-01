En su opinión, un relato o una película de ciencia ficción debe ajustarse a las leyes de la física, aun cuando no exista la tecnología para realizar los hechos. El astrofísico Kip Thorne, asesor científico de la película Interestelar, opina que puede aceptarse una desviación de las leyes físicas y aun así considerar el relato como ciencia ficción. La fantasía es mucho más libre, puede apartarse cuantas veces se quiera de las leyes de la naturaleza. La película de S. Kubrick 2001: Odisea del espacio es ciencia ficción. La serie Guerra de las Galaxias es fantasía.

Los mitos y leyendas son pródigos en ejemplos de ciencia ficción. Es interesante analizar el mito griego de Ícaro, hijo de Dédalo y de la esclava Náucrate. El padre fue el arquitecto constructor del laberinto de Creta. Dédalo y su hijo Ícaro son retenidos en Creta por el rey Minos; para poder escapar, Dédalo le fabrica a su hijo unas enormes alas de plumas unidas con hilos en las centrales y con cera en las laterales. El padre le aconseja no volar muy alto, pues al acercarse al sol el calor puede derretir la cera y se desprenderán las alas. Ícaro no hace caso, vuela alto, se derrite la cera y él se precipita a tierra. En el relato se violan varios principios de la física, aun de la conocida en ese entonces. Al elevarse en altura, la temperatura de la atmósfera decrece. Dédalo lo sabía: le bastaba observar los picos nevados de las montañas. Por otra parte, Ícaro no podía con su sola fuerza, aunque fuera de dimensiones mitológicas, ascender a mucha altura; el enrarecimiento del aire le impediría sustentarse. Hay una región en la atmósfera ignorada por Dédalo, llamada la termosfera, localizada entre 80 y 100 km de la superficie de la Tierra, en la cual la temperatura puede alcanzar 1.500 °C, suficiente para derretir la cera, pero la densidad del aire es tan tenue que no hay probabilidad de que Ícaro pudiera alcanzar esa altura. En esta región se producen las auroras boreales. En una conferencia magistral, el profesor Takeuchi preguntó: ¿Por qué si el aire caliente sube, la temperatura atmosférica en Bogotá es menor que la de Girardot? Nadie pudo responder. Takeuchi se autorrespondió: Porque al elevarse el aire disminuye la presión y se produce una expansión adiabática, que baja la temperatura. Hechos mucho más fantásticos que el vuelo de Ícaro, como puede ser el viaje a través de un “agujero de gusano”, no violan las leyes conocidas de la física, aunque pueden pasar milenios para que la tecnología tenga un avance que permita su realización. En las películas 2001: Odisea del espacio e Interestelar se realizan viajes a través de agujeros de gusano. En la primera, el viaje se representa con imágenes visuales, como las producidas por el LSD, lo cual no es de extrañar: la película fue realizada en 1968, cuando estaba en furor ese alucinógeno. En Interestelar, el agujero de gusano se atraviesa mirando el agujero negro que lo genera. Estos atajos no violan ningún principio físico. El problema es que se requieren energías enormes para producirlos y mantenerlos abiertos el tiempo necesario para que pase una nave espacial.

En 1964, el astrofísico ruso Nikolai Kardashev propuso tres niveles de civilización, de acuerdo a la energía que pueden controlar. El nivel I, energía de su propio planeta, es el caso de la Tierra; el nivel II, la energía total de una estrella, y el nivel III, energía total de una galaxia. Para mantener operativo un agujero de gusano se requiere la energía de una galaxia, 25 órdenes de magnitud mayor de la que puede utilizar hoy nuestra civilización.