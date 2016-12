Vestigios del plebiscito

«…al tildarlo de borracho por su confesión sobre la estrategia publicitaria del NO en el plebiscito del 2 de Octubre». El Espectador.

Desde seis meses antes del plebiscito comencé a enseñar por todos los medios que tengo a mi alcance, incluida esta columna, que los dos candidatos del plebiscito, el sí y el no, no necesitan grafías distintas que los sobresalte: son innecesarias la mayúscula inicial, la sostenida, las comillas y la bastardilla porque se trata de dos sustantivos comunes que están en el Diccionario. Todo ese desgaste fue inútil, nadie me cree. Hasta ponía un ejemplo: supongamos que a algún centro comercial se escogiera por votación de los clientes cuál sería la mascota preferida y los candidatos fueran el perro y el gato. Nadie escribiría de forma diferente a «Yo voto por el perro»; «Yo voto por el gato». Entonces seamos consecuentes con esta norma y hablemos de la estrategia publicitaria del no en el plebiscito del 2 de octubre. Ah, también estaba negada la norma de escribir los nombres de los meses con minúscula, como nombres comunes que son.

Las siglas

«Lo más vergonzoso: el surgimiento de un nuevo indicador nacional sobre el estado mental del país al que podríamos llamar IIB, por sus siglas: Ignorancia Interna Bruta». El Espectador.

Este ejemplo me llegó de papayita para explicar algo que llevo años predicando, pero, como siempre, sin el esperado éxito. Se trata de que las mayúsculas de una sigla no determinan la calidad de nombre propio del concepto a que se refieren. Analicemos la similar sigla de PIB que corresponde al producto interno bruto de un país y no es un concepto que amerite mayúsculas de nombre propio. Las mayúsculas de las siglas facilitan su lectura, no muestran que sus conceptos sean nombres propios. CDT, certificado de depósito a término; ONG, organización no gubernamental, y muchas otras están en las mismas condiciones: las siglas en mayúsculas no determinan necesariamenteque los conceptos a que se refieren sean nombres propios.

