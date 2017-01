Los nombres alternos

«… dijo Catatumbo, nombre de guerra de Jorge Torres Victoria, en un video de la agencia Nueva Colombia Noticias…». AFP. Leída en El Espectador.

En esta nota, tomada de la edición de internet del sábado pasado, encuentro el apellido alterno de un miembro de las Farc sin ninguna indicación especial de que se trata de un apellido falso. Así lo quiere la Ortografía 2010 que no ha visto cumplida la norma según la cual los apodos, los sobrenombres y los hipocorísticos y seudónimos no van entre comillas ni en bastardilla, a menos que vaya entre el nombre de pila del apodado y su apellido. No se dio cuenta el autor que al llamar el nombre alterno del señor Torres «nombre de guerra» va en contra de la paz que busca el Gobierno pues seguramente los miembros de las Farc seguirán usando esos nombres porque los necesitarán para las acciones posteriores al tratado de paz pues algunos de sus seguidores desconocen sus nombres reales. Por tanto no serán nombres de guerra pues se supone que estarán actuando acordes con la paz que se pactó.

Vale la pena que los lectores sepan diferenciar los nombres alternos: 1. El apodo es un nombre que se le da a una persona por sus defectos físicos u otras circunstancias: Carepalamada, el Osito. 2. El sobrenombre es una palabra que se añade al nombre de una persona para distinguirla de otras que tienen el mismo nombre: Santiago el Flaco y Santiago el Gordo. También para señalar las personas que se destacan en alguna actividad: Isabel la Católica. 3. El seudónimo es un falso nombre usado por algunos escritores y algunos artistas en sus actividades profesionales: Sófocles, el autor de Gazapera. 4. El hipocorístico es un nombre cariñoso que se le asigna a una persona, según su nombre propio: Chepe por José, Lola por Dolores. El apodo puede acompañar o no el nombre; el sobrenombre siempre acompaña el nombre; el seudónimo y el hipocorístico nunca van con el nombre. Los nombres alternos siempre van con mayúscula, pero el artículo no hace parte del nombre alterno y va con minúscula.

gazapera@gmail.com