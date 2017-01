Alias

Para terminar la enseñanza de la semana pasada acerca de los nombres alternos, hablaré en este apartado de la palabra «alias» para deducir cuáles son los usos correctos y cuáles, los incorrectos. La palabra que nos ocupa tiene tres acepciones en el Diccionario, de las cuales sólo explicaré las dos primeras. La primera es un sustantivo que significa ‘apodo’ o ‘sobrenombre’; pero dado el carácter peyorativo que se le da a la palabra no es mucho el uso en el sentido de «sobrenombre» o «seudónimo» que también pudiera ser: «Firmó su petición con el alias de Gato Negro»; «Se le conoce por el alias de Resentido». Recordemos que los apodos, sobrenombres y seudónimos no van entre comillas ni en bastardilla, salvo el caso de que vayan entre el nombre de pila y el apellido, como varias veces lo he explicado.

La segunda es un adverbio que significa ‘por otro nombre’: «Fue capturado Gustavo Tangarife, alias el Ronco» es como decir «Fue capturado Gustavo Tangarife, por otro nombre el Ronco». Se escucha con mucha frecuencia: «Fue capturado alias el Ronco», lo cual es incorrecto porque es como decir «Fue capturado por otro nombre el Ronco».

¿Espacio o tiempo?

«A esa velocidad, esta estrella llegará a nuestro vecindario en unos 64 años luz». Computer, Hoy. (Noticias de Windows 10, repetido en redes sociales).

A repasar física, se dijo. Resulta que un año luz es una medida de longitud, no de tiempo. Es como si yo dijera que me demoro 38 km en llegar a mi pueblo, Sopetrán. Un año luz, para los gomosos de la física, es la distancia recorrida por un rayo de luz en un año teniendo en cuenta que ese rayo de luz en un segundo recorre la medio bobadita de mal contados 300.000 quilómetros. La estrella no se desplaza a la velocidad de la luz, entonces una cosa es cuánto se demora la luz de la estrella y otra, cuánto se demora la estrella, si en realidad viene hacia nosotros.

