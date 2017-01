El quilómetro

«Le agradezco me aclare si la palabra “quilómetro” está bien escrita. Nunca la he usado así sino “kilómetro” y en abreviatura, km para el singular y kms para el plural». Víctor Hamon.

Lo del quilómetro, estimado Víctor, es una trampa que puse para que los lectores abrieran el Diccionario al ver «tremendo error». Al llegar a la palabra se dan cuenta de que no había tal falta y que ese término goza de su puesto en la lista de voces españolas que pueden ser usadas. Todas las palabras que tengan el prefijo «kilo-» también gozan de la misma prerrogativa: «quilogramo, quilovatio», etc. Lo del «km» es algo más complejo y no lo puse por trampa, sino porque esa es la forma correcta. Las abreviaturas y los símbolos no son lo mismo, aunque lo parezcan. Las primeras son acortamientos de palabras que se usan en algunos escritos, como «Pdte.» por «presidente»; llevan punto al final y una ese si se refieren al plural, como «págs.». Los símbolos, aunque algunos son también acortamientos como el caso de «km», se diferencian de las abreviaturas en cuatro aspectos: 1. Siempre se refieren a conceptos científicos o técnicos. «H» es el símbolo del hidrógeno. 2. No llevan punto final. 3. Cuando se refieren a conceptos plurales no llevan ese. 4. Existen símbolos que son representados con caracteres no alfabetizables como «38; €; %».

Dos inquietudes

Mi amigo Abdiel Castaño me consultó por dos inquietudes que tiene. La primera es la desaparición de la palabra «poetisa» y se pregunta a quién se le ocurrió llamar poetas a las poetisas.

En mi concepto, estimado Abdiel, se trata una contradicción al lenguaje incluyente, según el cual debemos hablar de billones y billonas como el señor de la casa de enseguida. Algunas poetisas se sentían discriminadas con ese nombre y pidieron a la Real Academia que les dejaran usar el masculino como femenino, petición que fue aceptada. Hoy en día muchas poetisas se molestan si se les dice así. La discriminación no es de cómo se las llame sino de la calidad de sus poesías. La otra inquietud queda para la próxima.

