Mala interpretación

«Desde muy joven me ha apasionado la experiencia y lo práctico que llega hacer» Pie de foto de El Colombiano.

Al personaje de la foto se le había hecho una pregunta y la respondió, lo más seguro, en una grabación que el piedefotista interpretó mal «llega a ser» por «llega hacer».

Las abreviaturas

«A partir del miércoles 3 de mayo en el auditorio, se realizará de 9:00 am a 9:00pm el Encuentro…»

Si esto, como parece, ocurre en un centro educativo, qué bueno sería que invitaran un profe de español para que realizara una conferencita de cómo se usan los puntos de las abreviaturas. Yo lo habría hecho así: «… de 9:00 a. m. a 9:00 p. m....».

Las siglas

«Todo comenzó hace 83 años, cuando Estados Unidos estaba en medio de la Gran Depresión. Franklin D. Roosevelt (FDR), en tan solo cien días […] A diferencia de FDR, conocido como el regenerador de América…». El Espectador.

Me interesó esta columna acerca de los 100 días del presidente Trump y no esperaba toparme con algún gazapo, pero cuando apareció la sigla del presidente Roosevelt agudicé las antenas porque no veía razón de que el personaje fuera tratado como una empresa que sería identificada más tarde por su sigla y pasó: el mandatario fue identificado por su sigla. El redactor pudo usar palabras diferentes que lo identificaran.

Numerales

«31 órdenes ejecutivas, una agenda regresiva, un descalabro al medio ambiente mundial…». El Espectador.

En la misma noticia, no podía dejar pasar este gazapo escaso, el redactor empieza un párrafo con cifras y hay muchas formas de evitarlo: pudo haber escrito el numeral en letras o haber puesto un sujeto que cumpliera las características que se describen en seguida.

Dos gazapos pequeños

«Los cabildantes propusieron más campañas pedagogías, culturales […] concluyó el sub gerente general de Transmilenio». El Espectador.

Eso de «pedagogías» fue un resbalón del teclado pues se entiende que son «pedagógicas» y la separación del prefijo «sub» fue una distracción.

