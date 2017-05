Veintejuliero

Mi amiga Carla Campo, de Aratoca, Santander —qué pan tan sabroso hacen en Aratoca—, me manifiesta desconcierto al no encontrar en el Diccionario la palabra «veintejuliero» o «veintijuliero», como también la ha escuchado.

Empiezo a explicar por qué no aparece la segunda: el elemento «veinti-» es la unión de «veinte» y de la conjunción copulativa «y» para la formación de los nombres de los números desde «veintiuno» a «veintinueve». En ellos se ve que la y griega se convierte en latina porque aquélla no puede formar palabras en las que esté antes o después de consonantes, como el caso de «correveidile», palabra compuesta de los elementos «corre», «ve», «y», «di» y «le». Ahora, ¿existirá algún argumento que me permita decir que la palabra «veintejuliero» está bien formada y por lo tanto es correcta, aunque no esté en el Diccionario? Pues sí, porque se refiere a un discurso semejante al pronunciado el 20 de julio de 1810 por José Acevedo y Gómez.

Autogazapo

«… me desempeñaba lo suficiente bien para obtener los primeros puestos…». Gazapera.

No estuve lo suficientemente atento Para haberme dado cuenta de que el adverbio «suficientemente» se me quedó a mitad del camino. De ello se percató la correctora de estilo Diana Botero, quien muy amablemente me lo recordó.

Mismo

«En Argentina, la Ciudad de Buenos Aires mediante […] prohibió a partir del 1.° de enero la distribución de bolsas plásticas que entregan los hipermercados […] En Marruecos ya no existen. La fabricación y comercialización de las mismas están prohibidas desde el mes de julio de 2016 debido a los problemas…». Infoabe.

Es un error tan común que nadie se da cuenta de que lo ha cometido. Se trata del uso del adjetivo «mismo» como pronombre, oficio que no le ha asignado el Diccionario, pero que, por lo extendido, no nos asustemos cuando lo legalicen. Se pueden usar, mientras tanto, otros pronombres: «La fabricación y comercialización de ellas»; «Su fabricación y comercialización».

