Impasse

Ayer domingo, muy temprano, me llamó un amigo a preguntarme si la palabra impasse se encontraba en el Diccionario, pues la acababa de ver en su columna dominical predilecta en el diario El Colombiano. Me tomé un tiempo para desayunar prematuramente y esperar a que llegara el periódico de los antioqueños, que ayer amanecimos siendo menos por la despedida de nuestros coterráneos bajireños.

Armado, entonces, del artículo leído por mi amigo y del Diccionario, que no me abandona, procedí a dar el veredicto. El galicismo impasse aparece allí en bastardilla lo cual significa que es un extranjerismo que no ha sido incluido entre nuestras palabras castizas y cuyo uso debe ser en bastardilla. No me convencieron sus significados: 1.° ‘callejón sin salida’ y 2.° ‘compás de espera’. Aunque la primera acepción es muy parecida al sentido que le dan nuestros periodistas y columnistas, no es exacta. Nuestros profesionales de la palabra lo usan más con el sentido de «revés» y de sus sinónimos «infortunio», «desgracia» y «contratiempo».

Mientras preparaba esta nota, pensaba que si el problema era una ese de más que podría ser borrada, quedaría la palabra en español: «impase». Mientras esa solución se mecía en mi cerebro topé con un artículo de la Fundación del Español Urgente, Fundéu, en el que avalaba mi pensamiento y añadía la alternativa de «impás». Ahí tienen, pues, para escoger entre dos palabras castizas que provienen de un galicismo. No hay que olvidar que el método para que una palabra correctamente formada llegue al Diccionario es usarla.

Remplazar

Mi amigo, el columnista y exdirector de Colprensa, Óscar, recibió un llamado de atención de un lector porque había usado el verbo «remplazar» en vez de «reemplazar». Óscar me nombró árbitro de la contienda. Concluimos que el lector hace lo que hace mucha gente: criticar sin abrir el Diccionario. Hay centenares de sorpresas en él que sólo se pueden conocer abriéndolo. Ambos verbos están en el Diccionario.

