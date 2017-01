Gustavo Petro, el maestro de la posverdad

En principio, nada. Sin embargo, más allá de lo distintos que sean sus discursos, comparten la estrategia de la posverdad: ese neologismo que explica fenómenos como el Brexit, la victoria de Trump en Estados Unidos o la del No en la consulta por la paz en Colombia.

La posverdad ocurre cuando los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a las emociones y creencias personales. O dicho de manera menos sutil, es el arte de reforzar los prejuicios que la gente ya trae consigo y atizar el odio recurriendo a sentimientos primarios.

Ejemplo: la corrida del domingo pasado. La manifestación antitaurina liderada por Gustavo Petro dejó 30 heridos, sin contar a quienes fueron víctimas de escupitajos, insultos y empujones, cuando los supuestos animalistas agredieron a quienes participaron del espectáculo lanzándoles piedras y ladrillos. Al ver que la opinión pública señaló los desmadres de los manifestantes, Petro no tardó en subir a su cuenta de Twitter una fotografía de una persona víctima de una bala de goma disparada por la fuerza pública. Supondría que la imagen es auténtica, aunque es frecuente que el exalcalde, algunos de sus colegas y seguidores, usen imágenes falsas para hacer sus denuncias. En una manifestación pasada usó una foto tomada en 2015 en un episodio distinto al que denunciaba para denunciar el abuso de la Policía frente a los manifestantes. Ejemplos de alteraciones como esta hay decenas.

El caso es que para Petro, como para Trump, la verdad es una historia que se construye a la medida de las creencias de sus seguidores. Lo importante no es decir la verdad sino convencer. Saben oprimir los botones correctos para mover la indignación y eso fue exactamente lo que ocurrió el feriado pasado. Resulta tanto más atractivo marchar porque los toros no mueran en un espectáculo público que hacerlo por la candidatura de Petro a la Presidencia. Y él lo sabe. Entiende el juego de la política, el poder de mover las emociones del pueblo y de empaquetar las mentiras como si fueran verdades.

Petro puede decir que el metro se va a devolver ocho años, que el Distrito va a perder $130.000 millones, aunque nada de eso tenga fundamento ni evidencia que lo constate. Lo cierto es que mientras él tiene un séquito que repite sus posverdades a diestra y siniestra, no hay un grupo organizado que recoja sus mentiras, las denuncie o confronte.

Respecto a las corridas, más allá de los sentimientos personales de cada uno, fue la Corte Constitucional la que por medio de una sentencia autorizó su celebración. No es un invento del alcalde Peñalosa o de su administración, como no es cierto que quienes las apoyen sean asesinos o merezcan ser apedreados. Lo cierto es que Petro miente sin pudor, difama, divide, con un séquito destructivo que no tiene competencia. Si no fuera la fiesta brava habría otra noble causa que lo mismo le serviría para sus fines oportunistas. Ya ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Hoy en día se erige como el líder incuestionable de la posverdad en el país, como si fuera poco, con aspiraciones presidenciales.

@melbaes