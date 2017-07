No entiendo la alharaca en las redes y en titulares de prensa que se ceban con la senadora María Fernanda Cabal, quien en una conferencia se refirió a la Unión Soviética como si todavía existiera. Estoy segura de que el 90 % de los colombianos tampoco lo sabe. Lo que sí me parece preocupante es que el Eln todavía no se haya dado cuenta de que se acabó ni tenga la menor idea de que “el comunismo” también se acabó.

Curioso que los dos polos más opuestos, tanto en ideología, metas, maneras de ver la política y las soluciones para el país, se basen en el mismo común denominador. La creencia ciega, fundamentalista, fanática de que el comunismo y la Unión Soviética sigan vigentes.

En el caso del Eln es inadmisible, además de peligroso. De buenas fuentes tengo información de que el diálogo con este grupo es un diálogo de sordos, porque ni entre ellos mismos existe la más remota posibilidad de entendimiento; ninguno habla el mismo idioma. Troskistas, stalinistas, maoístas, marxistas-leninistas no se separan de su guion ni dan su brazo a torcer. Y a esto le añadimos la soberbia católica de que algunos de sus fundadores fueron curas “impulsados por Dios” para detener la injusticia social. Pues estamos enfrentados, o están los mediadores, a un “diálogo de besugos”, como dirían en España...

Con el CD la cosa es más elemental. Todo lo que se aparte de sus doctrinas significa santo-castro-chavismo, comunismo, merece el infierno y, fuera de su círculo rosa y estrecho, no hay salvación... O se unen o les pegan en la cara por maricas. Tienen miedo, mucho miedo de que sus tierras y posesiones, tan valientemente defendidas por héroes paramilitares, vuelvan a estar en peligro. Y no puedan regresar a sus fincas... O no a todas.

Cambio de tercio. El golazo al fiscal Néstor Humberto... El único que pasó el polígrafo, léase con atención: el único que pasó la prueba del polígrafo fue el corrupto mayor. Felicitaciones... Ingenuo el fiscal Martínez, lo agarraron fuera de base. Para ser el corrupto mayor se tiene que tener la sangre fría y los huevos de pasar todas las pruebas sobre corrupción. Si no, pues perdería el puesto. Así de simple. Ahora envía una cartica incoherente, ni fu ni fa, en la que pide perdón por su “equivocación”. Colombia todavía no entiende lo que pasa... Los corruptos siempre pasan el polígrafo. Son “locos lúcidos”, como los describe muy bien el psiquiatra Carlos Climent en su libro La locura lúcida, se las saben todas. A ver si les dan un chancecito a los que dudan ante un polígrafo, precisamente, porque todavía tienen algo de conciencia. ¿Cuántos más faltan por caer?

Las Farc siguen existiendo. Sí. Pero sin armas. Me pregunto, simplemente porque me da la gana preguntarme: ¿qué hubiera sucedido en este más de medio siglo si mi pariente político lejano Guillermo León Valencia no hubiera permitido bombardear Marquetalia? Cuántos miles y miles de muertos, cuántos ríos de sangre, desaparecidos, desplazados nos hubiéramos ahorrado. Fuimos una vez más los títeres manipulados de la Guerra Fría, inventada por Estados Unidos. Estamos en el inicio, otra vez... Ojalá nadie comience de nuevo la matazón. Se lucha por ideas, sin armas. Sobraron esos millones de víctimas. ¡Todos somos responsables!