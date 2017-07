Las gallinas de don Google

«Si colocas María Sharápova te sale algo peculiar». Anuncio del Traductor Google para promocionar unas fotografías de la tenista.

Pues no es mucho lo que hay que decir: que ya le llegó al Traductor de Google el chisme de que sólo ponen las gallinas. La novena acepción del verbo «poner» dice: «Escribir algo en el papel». Considero que esta acepción no debe ser restringida a la escritura en el papel porque de igual forma se nos dice: «ponga en el tablero»; «… en la cartelera»; «… en el piso», en fin, en cualquier superficie donde se pueda escribir.

Wasap y wasapear

«El sustantivo wasap (‘mensaje enviado por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp’), así como su verbo derivado wasapear (‘intercambiar mensajes por WhatsApp’), son adaptaciones adecuadas en español». Fundación del Español Urgente, Fundéu.

Agrega la Fundéu que con estas dos palabras se evita el uso de la palabra «WhatsApp» que tiene elementos ajenos a nuestro idioma y está de acuerdo con la Ortografía 2010, en cuya página 85 establece el uso de la doble u para el conjunto «gu». Confieso que he usado las palabras «guasap» y «guasapear» desde cuando conocí el sistema hace tres años y no son pocos los regaños que me he ganado por esa osadía. Quedo a la espera de la aprobación académica y pueda ser que aprueben las dos como pasa con las palabras «whisquería» y «güisquería», aunque «whüisky» no lo está, mas sí, «güisqui».

Y/o

«El objetivo del programa es generar y/o fortalecer las estrategias y competencias en directivos…». De los recintos educativos.

Aunque lamentablemente la Ortografía 2010 le dio campo a la conjunción copudisyuntiva «y/o», en este caso sólo es necesaria la disyuntiva porque si el objetivo se alcanza por una de dos condiciones, al cumplirse las dos está doblemente alcanzado: «El objetivo del programa es generar o fortalecer las estrategias y competencias en directivos…».

