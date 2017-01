Le llegó la hora de decidir, Gabino

Me pregunto en vísperas del 10 de enero, cuando debe celebrarse en Quito un encuentro entre los equipos negociadores del Gobierno y del Eln, y definirse si arranca por fin la fase pública de las negociaciones de paz con la guerrilla que usted representa, ¿cuál sería, en esta coyuntura, la posición de ese dirigente revolucionario que fue el padre Camilo Torres, cuya ética está fuera de discusión? ¿Sería él partidario de arriesgar la paz por un secuestro? ¿Tendría él empantanadas las negociaciones de paz por la discusión de qué es primero, si el huevo o la gallina, es decir, si primero el Eln libera a Odín Sánchez y después el Gobierno nombra gestores de paz e indulta a dos presos del Eln, o viceversa?

Creo que jamás Camilo hubiera jugado de esa forma con la paz. El secuestro no es un método de lucha aceptado por el pueblo colombiano. Su práctica fue precisamente la que hizo que gran parte del país se opusiera al proceso de paz con las Farc. La defensa del secuestro no puede ser una bandera de ese Eln que dice inspirarse en los postulados de Camilo. Usted, comandante, no puede permitir que la esperanza de paz de los colombianos se hunda por su empeño de no liberar a un secuestrado, por más cuestionado que él sea. Recuerde lo que hace poco escribió el sabio jesuita Francisco de Roux: “cada secuestro del Eln destruye la dignidad de todos los del Eln y hunde en la desesperanza a todos los hogares de Colombia”.

Pero ahora cambiemos de tema y hablemos más bien de lo que hay de fondo en todos estos ires y venires y en esta indecisión del Eln sobre si se le mide o no a la paz: seamos honestos, comandante: en todo esto ronda una pregunta: ¿Quieren los dirigentes del Eln negociar la paz? ¿Cuántos de ustedes desean hacerlo? Si representan la mayoría, ¿puede usted permitir que la minoría que se opone a la paz se imponga sobre la mayoría por el temor que existe a que, si se avanza en la negociación, el Eln se divida?

Le llegó la hora de las decisiones, comandante Gabino. Como representante del Eln, usted puede optar ya por avanzar en el camino de la paz, poniéndole a ese propósito toda la voluntad política que se requiere para volverlo realidad. Claro que podría correr el riesgo de que unos mandos medios del Eln no acataran su decisión y siguieran en la guerra, como ocurrió en el caso de las Farc. Pero ya sería mucho, o casi todo, lo que se habría avanzado en el camino que conduciría al final de esa guerra que tanto ha perjudicado a los pobres de Colombia, pues les ha significado a ellos, mucho más que a los ricos, muerte, desplazamiento y pobreza.

En cambio, si usted no opta ya por dar el salto hacia la paz, por temor de que el Eln se divida en sus manos, la alternativa que le queda es permanecer en la guerra, generar más tristeza, continuar en esa lucha estéril sin perspectivas de triunfo y someter al pueblo a crueldades como las que se viven en Arauca, donde, por ejemplo, el Eln ha matado a novias de policías por el solo hecho de atreverse a amarlos.

Por el contrario, si usted decide apostarle en serio a la paz, se abre un futuro no sólo para usted, para el Eln y para sus dirigentes, sino también para esa sociedad civil que se identifica con sus postulados y que, gracias a los nuevos acuerdos de paz con ustedes, tendría una voz que sería escuchada.

Le llegó la hora de decidir, comandante Gabino. Piénselo. Y pídale a Camilo que lo ilumine.

