Los retos del ingeniero

Por algo es el departamento de origen del ex procurador Alejando Ordóñez, a quien sus fanáticos llaman “Lalito” y amenazan a quien no esté de acuerdo con él con este frase: “Espera y verá ahora que Lalito sea Presidente”. Desde Santander se auparon las Marchas del Odio contra ese absurdo que la diputada Hernández llamaba “ideología de género” que preparó a los electores para que junto con Antioquia, Santander liderara las votaciones por el NO del Plebiscito por los Acuerdos de paz con las FARC-EP.

Pero también, contra todo pronóstico, en las elecciones a Alcaldía, un adinerado empresario de la construcción obtuvo la mayor votación liderando un movimiento que se denomina Lógica, Ética y Estética, “el ingeniero Rodolfo Hernández, como lo llaman, invitó a cientos de líderes comunales a su casa para que adhirieran a su apuesta política y no sólo ellos, muchos intelectuales saturados del gamonalismo imperante lo apoyaron en la carrera electoral. Hoy es el alcalde que ostenta un poder proveniente del voto de opinión y de una exitosa trayectoria en el campo de la construcción. Para nadie es un secreto que ayudó a financiar la campaña del saliente alcalde Lucho Bohórquez que, a su vez le dejó un déficit de casi doscientos mil millones de pesos de los cuales sólo se han saneado ciento cincuenta mil, de acuerdo a fuentes de la Alcaldía.

El equipo de trabajo de la Alcaldía de la Lógica, Ética y Estética es absolutamente ajeno a los tejemanejes politiqueros tradicionales, son profesionales íntegros y escogidos por convocatoria o por trayectoria probada. Son, sin embargo, un equipo que tiene que hacer muchos aprendizajes porque no son politiqueros que nadan a sus anchas en las dilaciones a los proyectos y sus tardías ejecuciones. Quizás esta lentitud del primer año se deba a lo descuadernada que quedó la alcaldía y al aprendizaje de cada uno de los líderes del equipo de gobierno que quiere actuar honestamente.

En este sentido, el alcalde es un personaje que se escucha y se ve con un tono fuerte negándose a la contratación clientelista. Tal vez eso es lo que le están cobrando con este conato de revocatoria a un año de gobierno. Concejales con una tradición de silencio y de dejar pasar para obtener la mordida correspondiente, hoy es posible verlos debatiendo sobre temas inimaginables. Aunque también vale traer a cuento la verificación con el detector de mentiras que hizo el equipo investigativo de La Silla Santandereana, en donde muchas de las respuestas de Hernández se reportan como exageradas en comparación con el cuestionamiento que él hace de la gestión de Bohórquez.

La política de ahorro y de meritocracia han sido las banderas en este primer año; la orden de pagar deudas al personal y contratistas más frágiles como a una organización encargada de ofrecer refugio a las mujeres víctimas; o las obras de la importante Escuela Normal; o el intercambiador o puente neurálgico para la movilidad de Quebrada Seca; o reducir al 50% el costo del transporte escolar de la zona rural, entre otras obras heredadas de la anterior administración. Pero quizás, el revuelo que esta, muy sui generis alcaldía, despierta es la generación de un sistema de contratación con pliegos abiertos que amplía las posibilidades para que lleguen los más preparados y no los recomendados; este ejercicio de administrar unos recursos como si fuera un gerente que no quiere quebrarse; este alzar la voz, incluso a poderosos como el Ministro Vargas Lleras, es quizás el plus de la Alcaldía del Ingeniero Rodolfo Hernández, pero en una región y en un país tan tradicionalmente corrupto, ello puede ser también, su talón de Aquiles. Casos se han visto.