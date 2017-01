Maledicencia

El juez tenía a su cargo las más importantes investigaciones por corrupción, las de Petrobras y Odebrecht. La avioneta en la que viajaba cayó debido a alguna falla técnica. Años atrás, el 24 de febrero del 2006, Pedro Juan Moreno, examigo del entonces presidente, pereció cuando el helicóptero en el que viajaba se precipitó a tierra por una falla técnica. Meses antes, Moreno había iniciado una serie de denuncias por corrupción. Maledicentes dicen que sería bueno investigar si hay alguna relación entre los mecánicos de la avioneta y del helicóptero. Posiblemente no; hay mucha distancia espaciotemporal entre ambos accidentes. Una recomendación a los encargados de las investigaciones por corrupción, o quienes la denuncien, es que traten de no viajar en vuelos chárter o en aeronaves privadas, pues la probabilidad de accidente aumenta.

Merece el apoyo ciudadano la campaña contra la corrupción que están liderando, entre otros, Claudia López, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo, Antonio Navarro y Angélica Lozano.

Algunas de las propuestas merecen una segunda mirada.

Obligar a presentar las declaraciones de renta de funcionarios de cualquiera de las ramas del poder que tengan capacidad de decisión sobre contratos, sentencias o cambios regulatorios, puede ser inútil. Es poco probable que quien recibe un soborno lo ponga en su declaración de renta. Sirve si por otro medio se puede probar la recepción de sobornos; en ese caso las autoridades pueden iniciar juicios fiscales por evasión de impuestos o por infracciones cambiarias. Puede ser más efectivo que presenten también la declaración de renta los hijos y la compañera permanente. Es posible que un servidor público prefiera utilizar su poder, no para su propio enriquecimiento, sino para el de sus hijos. Su declaración de renta no mostrará nada anormal. Desde el punto de vista impositivo, es más eficiente enriquecer a los hijos, así se evita el pago del impuesto de sucesión.

A un controvertido personaje del ámbito distrital se le comprobó, hace unos lustros, la posesión de varios apartamentos en Miami que no figuraban en la declaración de renta. Pudo eludir la acción de la justicia con el argumento de que disponía de dos años para incorporar los bienes.

Hay dos hechos muy difíciles de ocultar: la inteligencia y el dinero mal habido. Sobre el segundo, los españoles en la época de la colonia tenían un sistema muy eficiente para detectar quiénes se apoderaban del quinto real: el juicio de residencia. La metrópolis enviaba investigadores que miraban los signos exteriores de riqueza y los comparaban con el ingreso disponible y podían así deducir lo que hoy llamaríamos enriquecimiento ilícito; las penas y la severidad con que estas se aplicaban en el caso de no existir explicación al incremento patrimonial se alejaban de las normas de los derechos humanos. Un ajuste del sistema que tenga en cuenta los derechos del siglo XXI puede ser más eficiente que la simple publicación de la declaración de renta. Formas usuales de lavar ingresos provenientes de la corrupción, como son la entrega de dádivas, joyas, cuadros artísticos de alto valor comercial, pagos de gastos para viajes de lujo, etc., no son detectables en la declaración de renta, pero sí en el juicio de residencia.