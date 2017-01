Misión imposible

Nuestro sistema judicial es un desastre. Los procesos penales no llegan a puerto seguro y quedan en libertad encopetados detenidos porque vencen los términos gracias a las audacias de ciertos abogados y a la ineficiencia de los jueces que toleran que todo pase en sus narices. Entonces se anuncian investigaciones contra los abogados, como si esa fuese la solución, y en unos meses veremos que ya nadie se acuerda de eso, claro, porque nos acostumbrarán a que los delincuentes de cuello blanco de Interbolsa y otras compañías defraudadoras anden libres ofreciendo declaraciones a los medios o departiendo en los restaurantes y clubes, sin que nada les estorbe su cómoda inocencia por falta de una sentencia.

La Fiscalía está colapsada desde hace años y hoy administra una especie de justicia sin rostro, como ocurrió recientemente en el sonado caso del asesino y violador de la niña Yuliana. En efecto, los medios amigos de la Fiscalía ponderaron la rapidez con la que acusó a Rafael Uribe Noguera, como si fuese una hazaña encontrar pruebas para acusar un criminal confeso. Pero ninguno se ha atrevido a cuestionar el papel de esa Fiscalía para incriminar a los otros parientes del asesino, pues fue necesario cambiar una fiscal por otra que siguiera las instrucciones de un “comité técnico jurídico” similar al que también investiga el desfalco a la Dirección de Estupefacientes, en el que es evidente que hay una poderosa mano protegiendo a David Neira, para que no sea tocado judicialmente y se asegure que no incrimine a quienes tienen que responder por asaltar al erario. ¿ Qué es ese tal “comité” donde cocinan de todo a espaldas de los incriminados y del país ? Es lo más parecido a la temida justicia sin rostro que hacía y deshacía sin que los interesados se enteraran.

Pero el problema también se reproduce en las jurisdicciones civil y la contenciosa administrativa, pues a pesar de las reformas legales recientes, allá también la morosidad es severa. Y para colmos la malhadada reforma tributaria con la que Gobierno y Congreso han golpeado al país, revivió el odioso e inconstitucional arancel judicial, con el que se pretende cobrar a los usuarios por el pésimo servicio de administración de justicia.

Y en ese panorama otra vez los cantos de reforma a la justicia pretenden hacer una reforma global de la mano de las altas Cortes, como si allí no conviviera también otro cáncer que ya hizo metástasis. Lo que se ve venir es que las Cortes, invocando su independencia, querrán imponer su ley para conservar privilegios electoreros y consolidar la perversa cooptación camuflada para elegirse entre ellos. Eso les garantizará a algunos de los actuales togados que sus sucesores también les permitan a ellos que, validos del título de exmagistrados, usen y abusen de la rama judicial. Para ello se convertirán de la noche a la mañana en aviesos litigantes, que cuando no actúan a través de terceros para eludir las inhabilidades, se mueven como peces en el agua en los despachos donde antes fueron servidores públicos, en uno u otro evento manejando información privilegiada, litigando por teléfono o detrás de la baranda, hablándoles al oido a quienes fallan sus asuntos, y ejecutando el más pavoroso tráfico de influencias unas veces a favor de sus amigotes y otras perjudicando a quienes no gozan de sus simpatías personales, porque esa justicia no se prodiga con los ojos vendados de la diosa Temis, sino bien abiertos y llenos de amores y odios. Claro, justo es reconocerlo que no son todos.

Por eso no es extraño que una justicia que no es creible sea irrespetada por el uribismo, como lo han hecho al descalificar las justificadas condenas impuestas contra sus alfiles. Y lo que nos anuncia el Gobierno es que la nueva fórmula para reformar este estado de cosas inconstitucionales y corrompidas de la justicia será concertada otra vez con las altas Cortes.

Adenda. ¿Cuándo conoceremos los funcionarios y particulares comprometidos en los sobornos de Odebrecht? En Perú ya la multinacional de las coimas aceptó indemnizar al país por sus sobornos.

