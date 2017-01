Neocultura Ciudadana

Empezando por un cambio de mentalidad y de percepción del mundo, ya que es imposible respetar a la ciudad o al vecino si aún no lo hacemos con nosotros mismos y nuestro propio núcleo familiar.

Es un reconocimiento de la sociedad como propia, no es algo ajeno o externo. Nos duelen, nos importan nuestras ciudades y la gente que vive en ellas. Hemos sido un país víctima de la violencia, el odio y el resentimiento en todas las escalas, y este odio se ha quedado tan arraigado en nuestra mente y en nuestro ser que para la mayoría es imposible entender que se puede vivir en una sociedad pacífica y digna. En donde el respeto por lo básico es la base fundamental de la vida y el sentido común vuelve a ser común y no algo extraordinario o absurdo que solo unos pocos pueden tener.

Este concepto viene a reivindicar la esencia de la ética cultural postmodernista, en donde reconocemos que existen ciertas normas de comportamiento, reglas políticas y sociales impartidas desde hace muchos años, pero que a la larga no están intrínsecas en nuestra mentalidad y nos tiene sin cuidado cumplirlas o no. Es decir, solo se cumplen por miedo a recibir algún tipo de infracción que obviamente afecte nuestra economía.

No estamos de acuerdo con nada y criticamos todo el día, pero tampoco hacemos el más mínimo esfuerzo por mejorarlo. Estamos cómodos, perplejos, pero no plenos ni felices en una sociedad consumista, de exposición y apariencias en las redes sociales, que no construye real honra y honor. Se perdieron los espacios de tertulias y debates profundos, que formen personas, y que creen una conciencia crítica respetuosa de la humanidad. En donde se hagan las cosas bien por necesidad interna del ser humano y por ser ejemplo para las futuras generaciones que están día a día recibiendo información valiosa para crear el futuro de nuestro país.

Por eso nunca le haría nada a nadie que no me gustaría que me hicieran y consideraría al otro ser humano como alguien igual a mí, que tiene las mismas necesidades y derechos que yo. Al que saludo amablemente, le tiendo la mano cuando lo necesita, le doy una sonrisa que no me cuesta nada. Es dejar de sentirnos atacados por la opinión del otro y entender el exquisito valor de las diferencias, no queriendo cambiar a los demás, si no entendiendo que también puedo aprender de su punto de vista aunque sea totalmente opuesto al mío. Valorando y cuidando mi espacio, mi ciudad y el lugar a donde vivo día a día y por las calles en las que tránsito y me muevo.

La invitación es a hacer parte de un despertar de conciencia colectiva cultural, es un grito desesperado a una transformación de cultura personal profunda para construir un país con futuro para todos.

¿Y tú te unes a esta revolución? ¿Cómo me puedes ayudar?

