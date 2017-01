No a las corridas de toros

Como van las cosas la discusión por las corridas de toros, entre quienes las rechazan y las promueven, por el momento, la van ganando los empresarios y los aficionados de este mal llamado arte, porque son quienes están quedando como las víctimas y como los incomprendidos, gracias a la irracional manera de actuar de unos cuantos que acudieron a la manifestación ciudadana el pasado domingo en Bogotá, afectando el trabajo de quienes de manera pacífica y civilizada han venido realizando, posicionando el debate, concientizando a la ciudadanía del mal que se le hace a esta especie animal.

Para colmo, la presencia del Alcalde Mayor de Bogotá Enrique Peñalosa y del exalcalde Gustavo Petro en el debate, para lo único que ha servido es para calentar aún más los ánimos y demostrarle a la gente, que en ocasiones como ésta por ejemplo, ayuda más el que se queda callado, que quien habla o interviene.

No entiendo como estos dos personajes que en lo que tiene que ver con las corridas de toros, están de acuerdo en que no se deben permitir, porque la vida del toro, como la de todo ser viviente, debe respetarse, se trazan en una pelea acusándose absurdamente el uno y el otro, cuando lo más inteligente que podrían hacer en favor de estos animales, es unir esfuerzos, dejando a un lado los egos y las vanidades personales.

Ni Enrique Peñalosa puede prohibirle a Gustavo Petro que se manifieste en contra de los toros, porque este es un derecho que como ciudadano puede ejercer libremente, ni el exalcalde puede culpar al actual burgomaestre de las corridas de toros, porque si éstas han regresado a la Plaza Santa María de Bogotá, es por orden de la Corte Constitucional y no se los puede prohibir, porque para esto es necesario la existencia de una ley que permita hacerlo, y este trabajo le corresponde al Congreso de la República. ¿Por qué a la fecha no se ha iniciado el debate en el legislativo?, vaya uno a saber.

Lo cierto es que por el momento, quienes están perdiendo, gracias a la irracionalidad de unos cuantos y a la falta de astucia política del alcalde Peñalosa y del exalcalde Petro, son los toros, precisamente los seres a los que se quieren proteger, obligando a nuestro país a respetar la vida de un animal.

Bien lo dije en una opinión anterior, que no es posible que en Colombia se piense en la preservación de los animales y el respeto por su vida, mientras se permite el maltrato a los toros. ¿Es que acaso estos no pertenecen a este grupo de seres vivos, capaces de experimentar sufrimiento y dolor?

También resulta incoherente que existiendo la ley 84 de 1989 que dice en su artículo 1 que “los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre”, la Corte Constitucional emita la sentencia C-666 de 2010, dejando la puerta abierta para que, “por cuestiones de entretenimiento y de expresión cultural con animales, se permitan actividades como el coleo, las corridas de toro y las peleas de gallo”.

Muy cierto es que la mayor riqueza en nuestro país se presenta en la incoherencia de nuestra clase dirigente, pero los ciudadanos no podemos caer también en esos errores, tan comunes en nuestros gobernantes y políticos. Si de verdad queremos que este debate lo ganen los toros, perfecto, actuemos civilizadamente, de tal forma que quede demostrado que quienes pertenecen al grupo de seres irracionales, que no sienten, ni experimentan dolor, son los que promueven y financian este mal llamado arte y no quienes nos oponemos a que siga masacrando a un grupo de animales que ningún mal le causan a la humanidad.

