Nuevo enemigo, viejo enemigo

El atentado del sábado no fue un mensaje o una advertencia, fue una acción deliberada para hacer el mayor daño posible y aterrorizar al país. El Andino es el centro comercial más importante de Bogotá. No es el más grande, pero sí el más tradicional de la capital. Ubicado en la Zona Rosa, desde su construcción le arrebató las miradas y la exclusividad a Unicentro y se convirtió en un lugar sinónimo de estatus, ascenso y prosperidad. La hora y el día del ataque también son señal de que su autor buscaba generar una herida profunda en nuestra sociedad. De cuatro a siete de la noche son tal vez las horas de mayor afluencia de público en el lugar y este fin de semana de puente que termina hoy, combinaba una triple coincidencia que llevaba a la gente a salir y comprar: puente, quincena y prima. Quien atacó quería muerte, no una señal.

Las preguntas son: ¿quién quiere hacerle tanto daño a nuestro país?, ¿quién se beneficia de crear terror y muerte?, ¿quién se atreve a ordenar poner una bomba en el baño de mujeres, que es también el baño de los niños acompañados de sus madres?, ¿quién se beneficia del terror y no de la tranquilidad? Según cuentas del experto Ariel Ávila, en los últimos 36 meses se han registrado 23 ataques con explosivos de baja intensidad en la capital. De estos, 11 fueron del Eln, cuatro, incluido el del restaurante iraní, fueron producto de diferencias internas o disputas familiares, y el resto está aún por investigar. Por eso, aunque inicialmente los dedos apuntarían al Eln, es una hipótesis que vale la pena revisar. Esta organización guerrillera ha realizado sus atentados principalmente en la madrugada y en la mayoría de las oportunidades ha dejado mensajes que reivindican su autoría. También, ha mantenido su ofensiva centrada en las FF.AA. y no hacia la sociedad civil. Por lo que, ante su pronto comunicado por las redes negando participación en lo ocurrido, es necesario plantearse otros escenarios.

También sorprende el desafío de quien comete el hecho. Lo digo porque quien puso la bomba está convencido de que las autoridades no van a dar con él, a pesar de que su blanco está lleno de cámaras y su registro en video ya debe estar en manos de las autoridades. Cualquier persona que entra a ese centro comercial sabe que está siendo grabada y peor si realiza una acción violenta. Por lo que el atacante asumió el riesgo con cierto nivel de convencimiento de que saldría limpio después de su actuar. Ese nivel de arrogancia solo lo logra alguien a quien se le pagó mucho y está convencido de que su jefe lo protegerá.

Así las cosas, los primeros análisis señalan que estamos frente a un nuevo atacante y no necesariamente frente a una nueva amenaza. ¿Quién será? Las autoridades tienen la obligación, sin cálculo político, de desenmascararlo. Hablando de política. Este atentado también vuelve a poner de relieve el odio latente y oportunismo político en nuestra nación. No se sabía a ciencia cierta qué estaba pasando y en redes algunos ya publicaban sin pudor fotos de las víctimas y decían que era culpa de la “paz de Santos”. Sanguijuelas. Salir a pescar réditos o venganzas políticas en estos momentos es igual de asqueroso, cobarde y reprobable que el propio atentado. Pero eso no se quedó ahí, la miserableza también llegó de la izquierda por parte de personajes como Nicolás Petro, hijo del funesto exalcalde, quien a modo de revancha atacó a Daniel Mejía, secretario de Seguridad de Peñalosa, y le culpó por la inseguridad de la ciudad.

Como bogotano me duele mucho el ataque, pero me duele más que como nación tengamos tanta gente pescando en río revuelto. Hace menos de un mes cubría los atentados en Manchester y la gente lloraba y dejaba flores en una plaza honrando a sus desconocidos. En Colombia publicamos fotos de muertos para cobrar nuestras posturas políticas por internet.