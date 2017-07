Pastorcito mentiroso

A pesar de su impresionante juventud, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal Pulido, es un hombre cargado de sorpresas, tanto por su reconocido prestigio como académico y tratadista del complejo tema de la ponderación, como por los detalles que han venido conociéndose con ocasión de su intempestivo ascenso a la cumbre de la magistratura. Y no me refiero, por supuesto, a su fe cristiana ni a sus evidentes preferencias politiqueras.

El doctor Bernal recorre el mundo dictando conferencias y recogiendo aplausos merecidos. Una de esas disertaciones fue la que hoy lo tiene en el ojo del huracán, y amenaza con amargarle la vida, por lo menos mientras sea magistrado. El 15 de diciembre de 2016 fue invitado a la Junta General del Principado de Asturias en Oviedo (España) para que dictara una charla sobre “Constitucionalismo transicional y el proceso de paz en Colombia”, en la que, a propósito de la derrota del Sí en el plebiscito y de las dificultades que debió sortear el Gobierno ante semejante catástrofe, dijo lo siguiente: “Al fin y al cabo el plebiscito perdió, el presidente Santos no tenía una estrategia de salida, yo estaba en Bogotá en esos días y a mí me consultaron, yo hablé con la canciller que fue la persona que el presidente designó para que lidiara con este proceso y yo le dije bueno, aquí lo que hay que hacer es principio de argumentación jurídica, el que ganó pues proponga usted qué vamos a hacer [...]”.

Aunque no es raro que los gobiernos consulten a profesores universitarios sobre lo divino y lo humano, no siempre con buenos resultados, tengo que decir que me causó curiosidad que Bernal se autoerigiera en el inspirador de la solución que finalmente adoptó el Gobierno de Santos, de conversar con el uribismo, para sacar adelante el proceso de paz con las Farc. Como quiera que el conferencista anunció en su disertación que la canciller le consultó y que él le había entregado la llave de la solución a la más terrible crisis del Gobierno Santos, elevé un derecho de petición a María Ángela Holguín solicitándole me informara en qué circunstancias, cuándo y cómo ella había consultado al doctor Bernal sobre este asunto, y su respuesta me dejó atónito, como seguramente a usted también. En efecto, la ministra de manera categórica respondió que “ni yo, ni funcionario alguno del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitamos concepto al doctor Carlos Bernal Pulido con posterioridad al referendo del 2 de octubre de 2016” (https://drive.google.com/file/d/0B8fT9yEHESXwZW90SmdDS1pZMlU/view?usp=sharing).

Es raro, por decir lo menos, que la Cancillería niegue haber consultado a Bernal Pulido sobre tema tan trascendente como sin duda lo fue explorar y definir los posibles caminos de solución ante la derrota del Sí en el plebiscito. El problema no es solamente de un teléfono roto, sino una de dos: o la memoria del doctor Bernal Pulido no es tan prodigiosa como lo suponíamos, o sencillamente al novel togado le jugó una mala pasada la perversa vanidad, pues lo puso a decir ante un auditorio ilustrado en el extranjero que él es consultado y acatado por el alto Gobierno aun en sus horas más difíciles. Si fue lo primero, eso tiene cura, tanto más cuanto que él apenas se asoma al interesante umbral de los 40 años; empero, si fue lo segundo, va resultar muy difícil repararse de esa mentira innecesaria, en primer término delante de quienes debieron disfrutar su conferencia en la Junta General del Principado de Asturias en Oviedo, y, en segundo lugar, frente al sinnúmero de alumnos que se aterrarán de que su magno profesor sea un ser tan corriente, que tampoco le resulta extraño ni difícil mentir o incurrir en falsedades. Por algo será que alguien debió dar la orden de desaparecer el video de la conferencia de Bernal que antes estaba en este link: http://videoteca.jgpa.es/library/items/actos-institucionales-x-legislatura-ac-actos-y-conferencias-2016-12-15?part=5&start=9.

¡Qué coincidencia!

Adenda. Nada hay que censurar a Néstor Humberto Martínez por nombrar como jefe Anticorrupción a quien como Luis Gustavo Moreno, además de sobreviviente del polígrafo, estaba avalado por muchos poderosos, pero que revele al país quién o quiénes le propusieron esta joyita.

