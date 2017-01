Sale Vargas, llega Naranjo

A pesar de las críticas que se le hacen a Vargas por algunas conductas producto de su mal carácter, lo cierto es que es un funcionario estrella. Por todos los cargos por los que pasa deja huellas importantes. En este Gobierno, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda arrancó con el tema de las casas gratis para 100.000 familias, proyectos que continuaron Luis Felipe Henao y Elsita Noguera, que son, de lejos, de lo mejor que tiene el gobierno Santos para mostrar.

Germán Vargas, dicen los que trabajan o han trabajado con él, es una máquina. Es imparable, estricto, sigue cada uno de los temas con rigor, es exigente, metódico y, hay que decirlo, furiosísimo. Tiene otra particularidad, que inclusive le ha generado algunos problemas de salud: no sabe descansar. Vive conectado con la realidad 24/7.

Hablo del vicepresidente en estos términos no porque sea su pariente lejano, entre otras, sino porque durante los largos años de mi vida he tenido muchas oportunidades de estar con él, de conversar, oírlo y preguntarle sobre los diferentes y complicados temas del país. Y debo admitirlo: a Vargas, como a muy pocos colombianos, le cabe Colombia en la cabeza. No hay un solo asunto que Vargas no se haya estudiado. Habla con conocimiento de todos los asuntos que les atañen a los ciudadanos. Vargas sabe que está en su cuarto de hora, que deja el cargo con prestigio y con la admiración de millones de sus conciudadanos. Arranca, pues, su campaña a la Presidencia, un camino largo por recorrer, pero que, como ningún otro tema, atemoriza al saliente vicepresidente de la República.

Llega a ese cargo el general Óscar Naranjo, policía de formación y humanista por convicción. Durante sus 35 años en la Policía Nacional, Naranjo pasó siempre con éxito por las diferentes dependencias. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando en el año 2000 secuestraron a un amigo, siendo entonces Naranjo director del Gaula. Me dio una muy buena primera impresión. Serio, pausado y riguroso. Después he tenido la oportunidad de verlo en varias oportunidades y, debo confesar, es un interlocutor inteligente y sumamente bien informado. Nunca, a pesar de tener tantos detractores, criminales ellos en su mayoría, por supuesto, le he oído hablar mal de nadie. Es respetuoso y conciliador y por eso el presidente lo tuvo como negociador en Cuba.

Como vicepresidente, ha dicho el presidente, lo tendrá en temas de seguridad ciudadana y reinserción, entre otros. Seguramente lo hará con toda la seriedad que lo caracteriza. En buena hora llega el general Naranjo a ese importante cargo. A ambos, Vargas y Naranjo, como dicen los marinos, les deseo buen viento y buena mar.

Notícula. Qué joda esa de Gustavo Petro promoviendo la revocatoria de Peñalosa, cuando su gobierno es de los peores que recordemos los bogotanos. Vivir para ver.