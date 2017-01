Sobre Chipre

Me siento obligado a corregir algunas imprecisiones que tergiversan la imagen de mi país en un artículo anónimo sobre Chipre, publicado en la edición del 10 de enero de El Espectador:

1. Se omite mencionar que la razón principal de la división de Chipre durante los últimos 42 años es la ocupación militar por parte de Turquía del 37 por ciento de su territorio todo este tiempo.

2. Es erróneo escribir que “en 1999, la República de Chipre, la parte grecochipriota, se adhirió (sic) a la Unión Europea, provocando el rechazo de la parte turcochipriota y de Turquía”. Lo cierto es que la República de Chipre ingresó en su totalidad a la Unión Europea el 1º de mayo de 2004 (no en 1999) junto con nueve países más. Las leyes y reglas de la UE no se pueden implementar en la parte ocupada porque Turquía no lo permite. El hecho de que Turquía (negociando formalmente su adhesión a la UE desde 2005) siga ocupando militarmente gran parte del territorio de Chipre (un socio pleno de la UE), es una de las situaciones más absurdas de la política internacional en el siglo XXI.

3. Es igualmente erróneo escribir que “en 2009, el muro que separaba a la ciudad (Nicosia) entre greco y turcochipriotas fue demolido”. La verdad es que solamente se permite el paso a través de un puesto de control. La división de la isla sigue rígida e intacta a lo largo del territorio de la República de Chipre. No se trata solo de una capital dividida por la fuerza ilegal de las armas, sino de un país entero.

Es cierto que en Ginebra se negocia esta semana la solución del problema de Chipre después de haber logrado un acercamiento entre los líderes de las comunidades greco y turcochipriotas, nunca antes visto. Sin embargo, el factor decisivo es Turquía y la última palabra la tendrá el presidente Tayyip Recep Erdogan, quien prometió participar en la reunión multinacional sobre la seguridad de Chipre el 12 de enero. Ya es tiempo que el pueblo chipriota, sin que importe su origen étnico, maneje sus asuntos libre de ejércitos ajenos y libre de intervenciones de cualquier otro país.

Elias Eliades. Embajador de Chipre (retirado), cónsul ad Honorem

Aprender de Uber

Demasiado circo con el tema de Uber. Bienvenida la competencia; por el buen servicio , por la seguridad para el usuario, por vehículos limpios, por disfrutar el viaje en un buen ambiente de confort... Los dueños del negocio de taxis deben aprender de Uber y capacitarse durante mínimo diez años para entender el tema de servicio al usuario, puesto que es un tema de educación y no de una simple capacitación.

José Rojas.

