Tola y Maruja aconsejan al presidente Santos

Sapientísimas abuelas,

Soy un presidente con el sol en la espalda y la popularidad por el piso, y veo con desazón suprema que mis amigos se están alejando y muestran lo peor de su condición humana, como Juan Carlos, que lo puse de ministro y embajador y me traicionó. ¿Qué hago? A veces provoca tirar la toalla e irme a Anapoima a rascarme... lo que sea.

Atentamente,

Judas, el bueno

Querido mandamás,

Por su letra vemos que ya no gaguea. Como buenas antioqueñas, Tola y yo somos uribistas pura tinta (de frisoles), pero primero que todo somos colombianas y nos da pesar verlo a usté aborrecido por la opinión pública.

Y nos dolió cantidades que la entrega de armas de la Far no haiga tenido la celebración histórica que merecía. Pero es que, no friegue, llevamos siglos desconfiando de Tirofijo y sus chusmeros.

Nosotras también, como nuestra amiga María Fernanda Cabal, dudamos de la ONU, donde mangonea la Unión Soviética. Y también creemos que Nikita Kruschó intervino en la eleción de Donal Tron.

No se estrañe del comportamiento de Juan Carlos. No se le olvide que ese filipichín es un político y que la política es el arte de la traición. Nunca confíe en un tipo que se unta gomina (¿o era mermelada?).

Orvio que todos sus compartidarios lo van a dejar íngrimo en el foso de la mala imagen. Nadie con dos dedos de frente (a propósito, María Fernanda tiene un jeme) se va a proclamar santista en las votaciones del 2018. ¡Ya voy Toño!

Sepa y entienda, mi querido pandetrigo, que la semana entrante se van a distanciar de usté Roy, Benedetti, Galán... y hasta Humberto de la Calle. Y Vargas Lleras dirá que sí, que lo distingue, pero de lejitos. La política es el arte de quedar solo.

Mentiras, usté no está solo, querido presidente: usté tiene la gratitú callada de los colombianos que, como Belisario, sentimos que sumercé “ya está en la historia”. A diferencia de Juan Carlos, que pasará a la historieta (se parece a Supermán).

Precisamente Bélico, como le decimos con cariño a “Belisaurio”, fue el primero que arriesgó su capital político por la paz, y lo perdió... Como lo perdió usté, que apostó restos.

Alístese también mijito pa salir como el mandatario con la más bajita aprobación desde que hay encuestas, superando a Pastrana, que se hizo presidente con tal de no estudiar.

Pero todavía puede buscar un acercamiento con la oposición, como se lo hemos machacao Tola y yo: véndale a los hijos de Uribe como chatarra las armas que entregaron los guerrilleros. Bien baratas. Santos remedio.

Juan Carlos duda que la Far entregaron todas las armas y que tienen caletas. Y puede tener razón, como tendría razón Tirochenko de guardarse algunos fusiles, teniendo en cuenta que cuando los enemigos del acuerdo suban al poder los harán trizas.

Por último, querido Juampa, pare de sufrir por el qué dirán los sondeos de opinión. Su popularidá va de jopos pal estanco y eso no tiene componete. Pero recuerde que nuestro Salvador perdió la encuesta con Barrabás, y ¿quién partió la historia?

Tus tías que te quieren,

Tola y Maruja

Posdata: Quizque cuando recobren el poder, el Centro Democrático cambiará el programa Ser pilo paga por ¡Estudien, vagos!

Ñapa: En la entrega de armas de las Far vimos a Santos con una sonrisa de ojera a ojera.

Payola: Estreno de “Tola y Maruja piden la visa”. Casa Teatro El Poblado, Medellín, julio 6. ¡Llamen, vagos!: 3211100.