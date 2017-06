Tola y Maruja explican las bondades del ‘Antioquexit’

RACAMANDACAS MAICERAS,

Soy una bogotana divinamente y ando preocupada por la propuesta de un diputado antioqueño de separar su departamento del resto del país. ¡Ah carachas! Que se vayan los paisas de la capital no me desvela, pero tener que pedir visa para ver a Maluma si me perjudica como madre de dos niñas. Otra cosa que me inquieta de esa idea: ¿ustedes dos serían expatriadas de Bogotá?

Atentamente,

Rolanda de Filipichín.

Querida Rola,

Por su letra vemos que arrastra las eses muy regio, caray. Tola y yo vivimos felices en Bogotá, a pesar de sus alcaldes, y la queremos y le auguramos lo mejor (no se rían)... Pero apoyamos el Antioquexit.

Antioquia de país sería una berriondera, empezando porque lo primero que haremos es legalizar la maracachafa y abrir tiendas donde la puedan bombiar tranquilos, pa evitar que fumen en lugares públicos.

Lo segundo sería anesar el Chocó, una región que nos pertenece emocionalmente pues en Medellín viven muchos negros de allá, que le dan color a la ciudá, y en Quibdó tenemos muchos tenderos paisas, que le dan...crédito, le fían. También nos tendríamos que quedar con parte de Córdoba, pues no podemos dejar por fuera El Ubérrimo.

Por donde se le mire, con Antioquia Federal ganaríamos todos: los colombianos se librarían de nosotros, que de lo charros podemos llegar a ser empalagosos, y muchos antioqueños tendríamos la oportunidá de viajar por primera vez fuera del país: a Marmato, Planeta Rica, La Dorada, Puerto Salgar...

Otra cosa buena de separanos de la hermana República de Colombia es que le daríamos asilo a Uribito y demás perseguidos políticos, y el himno antioqueño pasaría a ser el segundo más bello del mundo, desplazando al colombiano.

Los beneficios turísticos, ni se diga: le daríamos la ciudadanía antioqueña al coronel Hugo Aguilar (el mismo que le birló la pistola al cuerpo de Pablo Escobar) y lo pondríamos de guía del International Capos’s Narco Tour. A propósito, firmaríamos un tratado de estradición con Colombia pa mandales a Popeye.

Nuestro reinao nacional de la belleza tendría una categoría criolla pa la silicona más natural y un premio a la rubia con las raíces del pelo más auténticas. Además de una mención de honor pal cirujano plástico más pulido.

Siguiendo con la cultura, tendríamos el festival Triple Erre: rey de reyes del reguetón, el Premio Internacional de Poesía Urbana Luis Pérez y el Encuentro Mundial de Coleccionistas de Fincas.

Por supuesto, si a Uribe le provoca ser ditador vitalicio, bien pueda, mucho mejor libranos de campañas y votaciones, y qué dicha que su programa bandera sea: Zonas francas pa todos.

Y si Álvaro ya no quiere mandar, los antioqueños tendríamos el privilegio de descoger presidente entre los bizcochazos Iván Duque y Sergio Fajardo, ambos demócratas, crespos y boquipulidos.

Y tendríamos el enorme gusto de nacionalizar antioqueños a los dotores Macías, Rangel, Paloma, María Fernanda...pa que conformen nuestro Congreso impoluto. Recuperaremos la emisora la Voz de Antioquia y se la daremos al locutor Fernando Londoño y Hoyos, marqués de Invercolsa.

En caso de que nuestros hermanos colombianos adoten el Socialismo del Siglo XXI, procederemos a mandales pa Bogotá a Uribe de embajador plenipotenciao, al Bolillo de agregao deportivo y Piedá Córdoba de segregada cultural.

Y lo mejor: con Antioquia Federal Tola y yo nos presentaríamos en Aguadas, Caldas, y podríamos chicaniar que estamos triunfando en el esterior.

Tus tías que te quieren,

Tola y Maruja

Posdata: quizque se hizo una encuesta en Belén de Bajirá: ¿Les gustaría ser olvidados por Antioquia o Chocó?

Ñapa: no confundir Antioquexit con Antioquesito.

Payola: Cuál mejor regalo pal taita que uno en el que se pueda pegar la mamá. Tola y Maruja hablan de aquello, segunda semana de ésito (no se rían). Teatro del Águila Descalza, Medellín. 4118878.