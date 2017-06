Tola y Maruja revelan la carta de Dios a la alcaldesa (e) de Yopal

Cristianas matusalenas,

Soy un yopaleño indignado con la decisión del alcalde John Calzones de derogar el decreto que nombraba ciudadano emérito a Nuestro Señor Jesucristo, rey del cielo y de la tierra. No es justo que priven a Yopal de la segunda venida del Salvador. ¿Ustedes qué opinan?

Atentamente,

Macario Coleo

Querido camarita,

Por su letra vemos que confunde el acento prosódico con el diacrítico...Nosotras recibimos un encargo de Santi (así le decimos en confianza al papa Francisco, por Santidá): entregale personalmente una carta de Dios a la exalcaldesa de Yopal.

Aunque la epístola venía en sobre lacrao y con el sello pontificio, Tola y yo no nos aguantamos las ganas de soperiar un escrito de puño y letra de mi Dios, y aquí mostramos su testo íntegro:

“Cielo, junio de 2017

Dra. Luz Marina Cardoso

Alcaldesa (e) de Yopal

Distinguida Luzma,

Mi vicario en la Tierra, el papa Francisco, me alertó sobre sus intenciones de entregarle a mi hijo Jesucristo las llaves de la ciudad de Yopal (municipio de cuya existencia me acabo de enterar), gesto que agradecemos pero que lamentablemente debemos rechazar.

No tengo previsto, no todavía, el regreso de mi muchacho por allá, aunque la humanidad está pasada de ser redimida...o de ser exterminada. Como padre, no me parece prudente que mi pelao viaje a Yopal. ¿Cómo están las carreteras?

Tengo entendido que, al igual que en su primera visita, mi vástago se toparía con una tracamanada de falsos mesías, a cual más fariseo (hay uno de apellido Ordóñez, que me lo envuelvan). Y si esa vez sufrió los vituperios de la turba enardecida, cómo no lo insultarán ahora con las benditas redes sociales.

Tampoco veo que Yopal tenga la logística para recibir a mi guámbito: ¿ya tienen agua potable para que mi muchacho pueda convertirla en vino? ¿Cuentan con un buen estadio donde mi hijo pueda multiplicar los panes? ¿Se consiguen en la administración municipal dos ladrones de confianza que lo escolten en la cruz?

Ahora bien, querida Luzma, mi hijo puede explicar sobrado el misterio de la Santísima Trinidad o la transubstanciación, pero ¿podrá aclarar qué se hicieron las regalías de Yopal? Tampoco me suena someter a mi retoño a un plebiscito que perdería: ¿a quién queréis que suelte, a Jesús o Calzones?

Y apenas mi hijo les hable de la tierra prometida, y brinque Uribe: ¡No señor, no se ponga a prometer tierras que ya otros compramos de buena fe! No sé, no veo condiciones. O, como dicen los sardinos: No aguanta.

Me temo que si les mando a mi Chuchín los oportunistas lo utilicen. Luis Pérez, el gobernador de Antioquia, también me lo quiere condecorar por su aporte a la poesía urbana con las parábolas. Y la Universidad Nacional me lo quiere galardonar con un Honoris Causa en medicina alternativa”.

Hasta aquí la carta de Dios, que se despide un poco zumbón: Apreciada Luzma, ¡vuélvase seria, coja oficio!

Tus tías que te quieren,

Tola y Maruja

Posdata: El partido Cambio Radical tiene listo su nuevo régimen diciplinario pa castigar a los elementos corrutos: coscorrones.

Ñapa: En la nueva unión temporal, Uribe aporta el capital político y Pastrana el pasivo pensional.