¿Trump criollo a la vista?

¡Si no lo hicieron, serían inconsecuentes! Para no serlo, tendrían que volverse vegetarianos y no estimular, a base de consumirlos, el asesinato de los pobres animalitos a los que matan a punta de cuchilladas en la yugular. ¡De manera que, señores, a olvidarse de los sancochos y de la carne salada! Se requeriría mucha madurez política de los sectores de centro y de izquierda para lograr que uno de sus candidatos llegue a la segunda vuelta en las elecciones del 27 de mayo de 2018.

Tal como están las cosas, hay uno que seguro estará en ella: el vicepresidente Germán Vargas Lleras, fundador de Cambio Radical, quien ya obtuvo 1’473.627 votos en el 2010 y, ahora, tiene para mostrar las carreteras, casas gratis y acueductos veredales que inaguró en la Vicepresidencia y en el Ministerio del Interior. A pesar de su carácter atravesado y de su maridaje con la clase política (que le da mala imagen en unos sectores, pero votos en otros), Vargas es visto como un ejecutor que logra hacer las cosas en un país donde muy poco se hace. Por otra parte, su lejanía, mas no su oposición, al proceso de paz, le puede generar simpatizantes entre quienes votaron en contra de los acuerdos de La Habana, y no crearle demasiadas resistencias entre quienes se abstuvieron en el plebiscito o, incluso, votaron a favor.

El competidor de Vargas en la segunda vuelta estaría entre una de las siguientes opciones: por una parte, el candidato uribista que se escoja mediante el mecanismo que decidan Uribe y su monolítico Centro Democrático, que sería Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo, o tal vez Luis Alfredo Ramos; y, por otra, uno de los candidatos de la gazapera, a saber:

Por el Partido Conservador, Martha Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez y el ministro Mauricio Cárdenas.

Por el Partido Liberal: los senadores Juan Manuel Galán y Viviane Morales, el ministro Juan Fernando Cristo y el jefe de la negociación, Humberto De La Calle.

Por el Partido de la U: el senador Roy Barreras, el ministro Aurelio Iragorri y el embajador Juan Carlos Pinzón.

Por la izquierda: la ministra Clara López, el senador Jorge Robledo, Piedad Córdoba y Gustavo Petro, si se soluciona su inhabilidad.

Por el Partido Verde: la senadora Claudia López, quién sabe si Antonio Navarro, y tal vez el ministro Jorge Londoño.

Y como independiente, pero cercano a los Verdes, el exgobernador Sergio Fajardo.

Se espera que los partidos lleguen a acuerdos para realizar consultas internas.

Pero el gran desafío es lograr que quienes defendieron el proceso de paz de La Habana, algunos de los cuales tienen ahora como bandera la lucha contra la corrupción, lleguen a un acuerdo para realizar una consulta interpartidista que coincida con las elecciones parlamentarias de marzo, y que incluya a la U, a los liberales, al Polo y demás de izquierda, a los Verdes y a Sergio Fajardo.

En ese caso, con mucho esfuerzo, el candidato ganador de esa consulta podría derrotar en la primera vuelta al uribista y al conservador. De lo contrario, en la segunda estarán Vargas y Uribe, por interpuesta persona. En ese caso, y aunque ahora parezca una locura, la izquierda no tendría opción distinta que apoyar a Vargas.

Así que pilas, amigos: ¡que sus ambiciones no nos lleven a que aquí también se nos instale Trump!

