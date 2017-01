Trump y la paz colombiana

Lo que sí se puede afirmar sin temor a equivocarse, es que en cuanto al escenario de postconflicto y el alcance de los acuerdos habaneros, el nuevo gobierno, apoyado además en las muy preocupantes cifras de crecimiento de los cultivos ilícitos, va a ser tajante en cuanto al narcotráfico: reclamar/exigir el regreso a las fumigaciones, denunciar la ambigüedad de lo acordado respecto a la indudable responsabilidad de las FARC en el negocio. La posición norteamericana va a endurecerse; hasta donde, difícil saberlo; ello se verá reforzado por el hecho de que en Washington aumentará la receptividad a las críticas y denuncias de Álvaro Uribe. Y para rematar el cambio, vendrá un recorte drástico en la cooperación económica al postconflicto, en la cual el gobierno Santos había puesto tantas esperanzas, con la vana ilusión de que al contribuyente colombiano la paz le saliera barata. Está claro que Trump no va a seguir “regalando la plata” de los norteamericanos (“América First”).

Trump nos obligará a recordar que el verdadero cáncer de Colombia es el narcotráfico, tan ligado a nuestro conflicto interno, que lo ha sostenido en el pasado y que pretende hacerlo en el futuro. Una cruda realidad que el país y sobre todo el Estado no han enfrentado con la decisión, realismo y contundencia que requiere.

Un fenómeno que como pocos nos ha invadido, al hacer metástasis en el cuerpo de la sociedad colombiana, comprometiendo a la economía y el empleo legal con su lógica de volverlo todo una ruleta rusa que pone sobre la mesa la riqueza inmediata y la muerte; que convirtió a la política en un juego macabro donde reinan la plata y el plomo y redujo las campañas políticas a ser puerta de entrada a expectativas o posibilidades de contratos que se venden al mejor postor, en lo cual compiten con las pujas de otros grandes corruptores provenientes del mundo de las empresas formalmente legales, donde Oberbrecht es el emblema. Un narcotráfico que es la expresión mafiosa del capitalismo salvaje imperante. La globalización económica, el debilitamiento de los estados nacionales y la desregulación financiera han jugado a favor de la transnacional del narco, creándole el escenario de sus sueños.

Trump va a obligar a mirar en detalle y realismo la fuerte y directa relación entre el narcotráfico y nuestro conflicto interno, lo cual lleva inexorablemente a desentrañar su relación con las FARC. Con razón, en las negociaciones se partió de reconocer que una actividad ilegal como es una guerra contra el Estado debe necesariamente financiarse con procedimientos ilegales, que en Colombia terminó siendo, como para muchas otras actividades, el narcotráfico. Esa actividad por consiguiente sería considerada “un delito conexo” a la acción subversiva, pero solo en tanto sus ingresos se dedicaran exclusivamente a ese fin. En sana lógica ello significa que los dineros sobrantes una vez terminada la guerra con su enorme costo, no quedarían cubiertos por esa situación, y que en adelante toda actividad o relación de las FARC con la droga sería un delito de narcotráfico, a ser perseguido y penalizado como tal. Sobre esto, salvo declaraciones generales del Fiscal Martínez nada más se ha dicho, pero es claro que la situación no ha cambiado: el negocio florece como nunca a la par que aumenta el conflicto en el seno de las FARC con disidencias movidas por la decisión de no acogerse a la desmovilización para no abandonar el negocio. La situación podría desembocar en un sector de las FARC que le apuntan a hacer política pero bien financiados y otro que prefiere seguir en el monte, no para continuar la lucha revolucionaria sino el negocio.

Gravísimo que entre unos y otros se mantuvieran relaciones y acuerdos, pues estaríamos en presencia de la más degradada expresión de la “combinación de las formas de lucha”. Esa sería la peor burla al afán ciudadano de enterrar las armas de la guerra. De esto no nos salvará sino una sólida concertación de convergencia nacional que aboque con libertad y responsabilidad esta que es la mayor amenaza para el país, cosa que no hará ni el santismo ni el uribismo ni sectores con nexos con el narcotráfico. En el horizonte empieza a perfilarse una tal posibilidad que se irá concretando a medida que avanza la dinámica política en horizonte electoral.