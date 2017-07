De los macguffins

Un mal rinoceronte

Alicia Jiménez

Una noche cualquiera en Santa Marta alguien comenzó a dibujar rinocerontes en su libreta. Entre el aburrimiento nocturno y la conversación banal nos pidió hacer nuestro propio dibujo. En ese momento ninguno tenía una imagen muy clara de cómo son los rinocerontes, pero las preocupaciones de la mayoría fueron otras: yo no sé dibujar, va a quedar horrible, no puedo... Luego de quejas y caras de súplica, las hojas se ocuparon con variados seres redondos y con cuernos, de autores aún más variados. Los rinocerontes no hicieron nada más que existir, pero sus creadores no les tenían mucho aprecio.

Me gustaría saber cómo se condenó el dibujo a su estatus de monstruo temible, despreciable, culpable de terribles pesadillas y vergüenzas sociales. Para la mayoría de los niños, el dibujo es diversión, es un juego. Probablemente en su niñez usted disfrutó de tener un lápiz de color y atravesar los cuadernos, o las paredes de la sala, con diagramas sin sentido hechos sólo por el placer de dibujar. Entonces, ¿en qué punto comenzamos a tenerles miedo a un lápiz y una hoja en blanco?

Entre las posibles causas hay una mala costumbre que llega con la cultura de la productividad y que deja en último escalón de importancia a la expresión creativa. Sí, es verdad, la gente estudia carreras como artes, diseño, arquitectura, dibuja en su tiempo libre, etc. Pero si hablamos de la mayoría de personas, el miedo a dibujar es constante, incluso entre aquellos que dedican su vida a alguno de estos campos. Para completar la maldición, en algún momento de nuestra vida el dibujo toma este valor de bueno o malo, se convierte en una especie de poder reservado sólo para los artistas de apellido o los maestros del pasado. Lo natural del dibujo se pierde y tristemente se reemplaza por idealizaciones de lo que es dibujar; la gente lo ve lejano, subestima sus capacidades y prefiere dejarlo en el olvido de la infancia.

Deberíamos darnos la oportunidad de dibujar más seguido, dejar atrás la idea de que los buenos dibujos son sólo retratos hiperrealistas. Las maneras del dibujo son infinitas, igual que momentos para dibujar e individuos que dibujen. Ya sea por nostalgia, procastinación o aburrimiento, abra un espacio de su tiempo para unas líneas y unos puntos sobre un papel o sobre lo que quiera. Finalmente, no hay mal rinoceronte.