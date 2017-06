Voces del Sí al desarme

“El paso que dan las Farc con el desarme es una bendición y más para los pueblos rurales que es donde está la gente pobre del país y que ha sufrido las vicisitudes de la guerra”: padre Antún Ramos, expárroco de Bojayá, conferencista sobre temas de paz.

Y sigue: “Para mí saber que ese verdugo, que asesinó a mi mamá y a gran parte del pueblo en Bojayá, está entregando las armas es motivo de esperanza. Muchos quieren que la guerra vuelva y se prenda pero no piensan en ese campesino que es el que verdaderamente ha sufrido”.

Cabo primero de la Policía, Rosa María Sánchez: “Desafortunadamente los colombianos están muy negativos. Yo no odio a las Farc porque si así fuera no hubiera podido surgir. Hay que pensar en los guerrilleros rasos porque ellos pueden formar grupos pequeños. Tengo dudas pero también esperanza y me aferro a que el desarme va a servir. Si no confiamos no llegamos a ninguna parte”. En 1994, la suboficial estaba en la estación de San Cristóbal en Bogotá y recibió dos disparos del Eln, uno afectó su médula y le generó paraplejia. Rosa María fue Selección Colombia en tiro deportivo y ahora practica esgrima con la Liga de Bogotá.

Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros: “Es positivo que no haya más armas en el campo. Por lo que me dicen los campesinos en las zonas, ahora hay un ambiente muy distinto al que vivimos cuando estábamos en la mitad de la violencia con las Farc. Para los habitantes del campo es fundamental el desarme no sólo por la entrega de armas y sino por el desarme de los espíritus. Hay que destacar el espíritu de paz y tratar de rehacer la vida”.

Aldemar Altamiranda, guerrillero concentrado en la zona veredal Tierra Grata en la Serranía del Perijá. Allí entregarán sus armas los frentes 41 y 19: “Las armas sólo son un medio, no un fin; dejamos a un lado la lucha armada para continuar la lucha política. Si el Gobierno cumple con lo acordado el 29 de mayo, estaríamos avanzando hacia la participación política de nuestra organización guerrillera”.

Antonio Celia, presidente de Promigás: “La entrega de las armas es un hito muy significativo. Marca el fin de las Farc y debería convencer hasta a los más escépticos de que la paz sí es posible. Vienen grandes retos y asumirlos nos dará igualdad de oportunidades a partir de la educación, que es lo que uno realmente valora. La educación es sinónimo de libertad”.

Pedí la opinión sobre el desarme a las personas que acaban de leer con el fin de darle voz a los colombianos que sienten esperanza. Ellos no representan las emociones unánimes de empresarios, Fuerza Pública, las Farc o la población civil, ni más faltaba. El perdón y la reconciliación son asuntos íntimos y soy incapaz de juzgar a las víctimas del conflicto que no pueden dar esos pasos.

Lo que sí veo es una profunda miseria humana en quienes jamás han pisado el campo ni saben qué es eso de la guerra, y creo que este ejercicio es útil para probar que es mentira aquello de “los colombianos no nos merecemos un Gobierno castrochavista”, o “Colombia se entregó a las Farc”. No, Colombia también somos quienes tenemos dudas y sabemos que la paz está lejos pero no menospreciamos que se haya desactivado un conflicto con la guerrilla más antigua del continente. La pregunta ahora es, ¿qué está usted dispuesto a hacer por la humanidad? ¿Es una opción seguir escupiendo odio?

* Periodista. @ClaMoralesM