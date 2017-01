¿Qué vuelva Petro y viva Samuel Moreno? Mamola

Cuando se persigue un objetivo, como sacar a un mandatario de su cargo, es porque se tiene elaborado un plan que no permita que una ciudad como Bogotá, quede en el limbo político y administrativo, por cuenta de la emoción irresponsable de parte de unos cuantos, que con tal de ganar protagonismo, no miden las consecuencias de sus actos.

¿Habrán pensando lo que harán en el caso de que lleguen a ganar?; ¿Cuál ha de ser la ruta a seguir?; ¿Cuáles son los planes de contención para Bogotá, que eviten una nueva crisis política y administrativa? Y lo más importante, ¿Cuál es la carta política que ha de salvar a la ciudad capital de eso tan riesgoso y peligroso que para ellos representa Enrique Peñalosa?

Decir que Enrique Peñalosa no está cumpliendo con su Plan de Desarrollo, es mentirle a la ciudad, porque es evidente que sí lo empieza a llevar a cabo. Que no esté de acuerdo con lo que esperan algunos, es otro asunto. Tampoco creo que haya engaño de parte del burgomaestre hacia la ciudadanía, porque todos conocían sus objetivos al llegar al Palacio de Lievano, ¿por qué lo eligieron entonces?

Si el caballito de batalla para promover una revocatoria en Bogotá, es la puesta en marcha del proyecto de Metro elevado y no el subterráneo y el desembolso de una buena parte de los recursos del Distrito, para la construcción de más troncales de Transmilenio, resulta bastante incoherente, entre otras porque esas fueron sus promesas de campaña y aun así se lo eligió.

A mí no me gusta el Metro elevado, pero soy consciente de que hoy no se puede echar reversa en este asunto, porque la reciente aprobación del Conpes, deja recursos aprobados y comprometidos, que Bogotá no puede mandar a la caneca de la basura por seguirle la cuerda a quienes no están de acuerdo con nada de lo que se haga desde la administración de Enrique Peñalosa.

Pero ahora, suponiendo que logren la revocatoria de Enrique Peñalosa, ¿Cuál es la idea?, ¿Qué vuelva Gustavo Petro en cuerpo ajeno?; ¿posicionar a Hollman Morris como una carta en la política bogotana?, y lo que es peor, ¿Qué regrese el Polo Democrático a la Administración Distrital y nos traiga a otro especie de Samuel Moreno?

A lo largo de estos días me he preguntado ¿Qué se lograría si se llegase a sacar a Peñalosa de la Alcaldía Mayor de Bogotá? A parte de desestabilizarla una vez más, no se conseguirá nada.

No sé si lo que pretende la izquierda es sacarse la revancha por haber perdido el Palacio de Lievano, pero lo que sí sé, es que es totalmente irresponsable con los ciudadanos, pretender someterla una vez más al limbo en el que venía desde doce años atrás, esta vez, no por cuenta de una parálisis administrativa bien sea por discusiones ideológicas o filosóficas, o porque la persona que está a cargo, sea el jefe de una banda de ladrones como sucedió Samuel Moreno Rojas, sino porque lo que se está haciendo, así esté bien, no es del gusto de unos cuantos.

Me sorprende que la izquierda no aproveche este tiempo, para evaluar lo que se hizo mal en los momentos en que fueron administración pública, y expulsar a las ovejas negras que aún tiene en su interior. Sin embargo es claro que poco les importa. Parecería que solo le interesa la burocracia, difundir su ideología y en algunos casos, hacerse a los recursos públicos, ya lo vimos en el caso de Samuel Moreno y sus 40 ladrones.

Duele ver cómo un sector de la política en Colombia, demuestra que el desarrollo y el futuro de la capital del país poco les importa, y que su único interés es regresar al poder distrital sin reflexionar lo que hicieron mal y sin siquiera limpiar de sus listas a personajes como Venus Albeiro Silva, de quien ciudadanos como yo, tenemos muchas dudas.

Perfecto señores, están en todo su derecho en no estar de acuerdo con el Alcalde Peñalosa, pero entonces qué, ¿Qué vuelva Petro y viva Samuel Moreno? Como dice Horacio Serpa: Mamola.

@sevillanojarami