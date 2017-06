¡Y del tren, ni mu!

Más que curioso, sospechoso. Y más que sospechoso, inaudito: ¿cómo es posible que en todo lo que se exigió durante el reciente paro de Buenaventura no figuró para nada el contrato de concesión para poner a funcionar el tren desde y hacia este puerto, cuyo transporte de carga lo tienen monopolizado las mulas y camiones que transitan por una doble calzada que ya ni se sabe cuándo la van a terminar?

Si los promotores de esta sublevación, justificada plenamente, no incluyeron el tema en la agenda de negociaciones, demostraron un cortoplacismo y una miopía que no concuerdan con sus otras peticiones para mejorar la competitividad y eficiencia de la actividad principal de la isla de Cascajal. Y si el Gobierno no tocó y evadió el tema, el tufillo de pasar de agache para “ayudar” a un contratista que abandonó el trabajo y se lo regaló a una empresa de papel que no tiene cómo responder, merece una investigación por parte de las acuciosas IAS, que en este caso tienen mucho que escarbar para que se aclare por qué la ANI no ha sido capaz de tocar a la multinacional Trafigura y su compinche Impala, quienes se han burlado del Estado colombiano.

Llevo más de dos años denunciando lo que iba a suceder y lo que sucedió y el Estado no se pronunció, y por el contrario, con la célebre consigna de “échele tierrita y tápelo”, está logrando enfriar las cosas dejando este problema como algo secundario.

Total, nos quedamos sin la posibilidad de un tren de carga. La multa por el incumplimiento, que asciende a US$50 millones, no se ha visto —¿ni se verá?— y de nuevo se empezará otra vez el proceso del tren del Pacífico, tema que seguro será una bandera de los candidatos a la Presidencia, que volverán a prometer y a no cumplir, como es el necesario ferrocarril que lleva varios lustros tratando de convertirse en una realidad .

Y mientras esto sucede la empresa que se autoendosó el contrato sigue vendiendo activos que no le pertenecen, no les paga a los empleados, cohonesta con el desvalijamiento de las estaciones, la carrilera y hasta los rieles y tiene la osadía de salir a los medios a decir que ya está funcionando y que va viento en popa. ¿Curioso y sospechoso, verdad?