¿Y la celebración?

No, no se trata de una foto. La entrega de armas, planeada para ayer, debió haber sido una fiesta. Una fecha para la memoria. Una auténtica celebración. La dejación de las armas, y eso no lo entendieron el Gobierno ni las Farc —y mucho menos los ciudadanos—, debe ser el ritual más importante del proceso en estos 55 meses, narrado y repetido en todas sus formas y posibilidades para poder comprenderlo.

Si ha habido oportunidades para hacer pedagogía que rescate el proceso del marasmo y de la incredulidad en que yace postrado por falta de hechos y por la propaganda negra de la oposición, son estas fechas anheladas e imaginadas por los colombianos.

Ha habido otros hitos, es cierto: el cese bilateral que, aunque frágil, ha ahorrado 2.500 muertos y heridos; la firma de septiembre en Cartagena, el remiendo de diciembre en el Teatro Colón o la implementación improvisada de las zonas veredales; pero más importante aún es la narrativa de cuando el grupo armado que tuvo en jaque al Estado durante medio siglo renuncia a las armas para siempre.

No entender la potencia simbólica y subyugante de la dejación de las armas, a las que este país les rinde culto, es desconocerlo. No aprovechar el moméntum para que los medios, que se han solazado con el ratatá de los fusiles en sus relatos informativos y de ficción, construyan otro imaginario, es miope y débil por parte del Gobierno y soberbio por parte de la guerrilla, parapetada en sus fusiles “como simbología de la resistencia”. ¡Pero si es de esas armas y de ese tono que se deben despojar, para verlos como iguales, sabiendo como sabemos que no las entregaron, sino que las dejaron!

Certificaciones, comunicados, prensa limitada y discursitos generan la desconfianza del secretismo y la especulación que ya contaminan el proceso. Es momento de puertas abiertas, claridad meridiana y acceso a los, con toda razón, incrédulos ciudadanos y periodistas.

Pudo, puede ser aún una fiesta que nos haga partícipes a todos del proceso y que dé, a la vez, paso a la historia mejor contada en estas latitudes.

@marioemorales y www.mariomorales.info