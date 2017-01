[sin titulo]

Sin embajadas de la Fiscalía

Al considerar que las llamadas embajadas de la Fiscalía no contribuían a dar fluidez a los trámites de la entidad en el exterior, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, las eliminó mediante decreto. El proyecto bandera del exfiscal general Eduardo Montealegre había sido cuestionado por Martínez por sus altos costos y pocos beneficios.

No hubo hostigamiento

El Ejército confirmó que los disparos que se escucharon en el Parque Arqueológico de Tierradentro, en Cauca, cerca del lugar donde estaba la ex primera dama Lina Moreno de Uribe, no fueron a causa de un hostigamiento. Luego de revisar la zona, las autoridades no descartan que los tiros hayan provenido de una de las comunidades de la zona que se oponen al turismo en el parque arqueológico.

Latinoamérica, más pobre

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Celac) reveló que en América hay 175 millones de personas en condición de pobreza, siete millones más que lo registrado en la última medición. Además, la organización aseguró que el número de personas en indigencia aumentó de 70 a 75 millones, mientras que espera que la economía de la región tenga un repunte de 1,3 % este año.