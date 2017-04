Hay pocos equipos para tanto talento. Por ejemplo, existen muchos jóvenes que quieren ser profesionales, pero al llegar a las ligas locales se encuentran que éstas no cuentan con los suficientes recursos porque sus gobernaciones o alcaldías no les prestan la suficiente atención. Por otro lado, los INDER, al no tener capital adecuado no pueden completar los ciclos y deben cortar los procesos a mitad de camino.