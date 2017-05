El virus WannaCry ya afecta a unos 100 países

Redacción tecnología

Lo han bautizado WannaCry (Quiero llorar). Se trata de un programa informático del tipo ransomware que infecta los computadores, los toma como rehenes y solicita un rescate económico de US $300 a sus dueños. El ataque informático ya pasó a la historia como uno de los más agresivos y, en este punto, se han reportado computadores afectados en 100 países.

Según la empresa de seguridad informática Avast, el virus ha infectado desde equipos informáticos en centros de salud en Reino Unido hasta computadores de empresas como Renault, organizaciones en Francia, Estados Unidos y Rusia. "Los ataques de Ransomware ocurren todos los días, pero lo que lo hace diferente es el tamaño y la audacia del ataque", dijo Robert Pritchard, experto en seguridad cibernética del Royal United Services Institute, al periódico The New York Times.

La oficina europea de policía Europol declaró que el ataque informático es de un "nivel sin precedentes". Tal es su magnitud que a los directivos de Renault no les quedó otra opción que cerrar preventivamente varias de sus plantas de producción. Al parecer el virus Wanna Cry era una ciberarma en manos de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y fue entregado clandestinamente a piratas informáticos.

En España, la compañía Telefónica ha sido una de las más afectadas con varios cientos de computadores fuera de servicio. Según sus directivos, por ahora el virus sólo ha entrado en equipos corporativos y no en los encargados de la operación.

Reino Unido es uno de los países con más máquinas infectadas. Los reportes oficiales hablan de 16 hospitales y centros de salud intervenidos y en los que fue necesario cancelar citas a los pacientes.

"Como muchas organizaciones, nuestra planta en Reino Unido ha sido objeto de un ataque ransomware que el viernes afectó a algunos de nuestros sistemas. Nuestros equipos están trabajando para resolverlo", aseguró un vocero de la empresa automotriz Nissan.

La empresa de seguridad informática Kaspersky, famosa por sus productos contra ataques informáticos, reseñó que Rusia fue el país más afectado. El gobierno ruso reconoció que al menos 1.000 computadores del Ministerio del Interior estaban afectados. La empresa de trenes estatal también fue víctima del ciberataque aunque sus voceros aseguran que el transporte no se ha visto alterado. También el Banco Central de Rusia, operadores de teléfonos y otros organismos han reportado afectaciones.

"Hemos recibido múltiples informes de contagios por el virus ransomware", escribió el departamento estadounidense de Seguridad Interior en un comunicado y le solicitó a sus ciudadanos no pagar dinero a cambio de desbloquear su computador.

Brian Lord, ex director adjunto de inteligencia y operaciones cibernéticas en el Reino Unido, comentó a The New York Times que que cualquier investigación tomará meses para identificar a los atacantes, si es que alguna vez logra hallar a los culpables.