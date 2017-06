Google borra historiales médicos de sus resultados de búsqueda

Bloomberg News.

Google, la unidad de Alphabet, decidió discretamente eliminar una categoría entera de contenidos online —los historiales médicos personales— de sus resultados de búsqueda, una ruptura con su típico enfoque no intervencionista para la vigilancia de la red.

Google publica una lista de la información que elimina de sus resultados de búsqueda en su página sobre políticas. El jueves, el sitio web agregó el renglón: “historiales médicos personales y confidenciales de individuos particulares”. Una portavoz de Google confirmó que los cambios no afectan los anuncios publicados en las búsquedas pero no quiso hacer más comentarios.

Antes, Google solo eliminaba páginas web con información financiera de identificación, como números de tarjetas de crédito, y aquellas con contenidos que violen las leyes de derechos de autor. En 2015, Google rompió con su vieja política de laissez-faire al agregar a su lista de eliminados la “pornografía de venganza”: imágenes con contenido sexual explícito subidas sin consentimiento.

Los historiales médicos también pueden aparecer en internet sin consentimiento. En diciembre, un laboratorio patológico de India subió por error los historiales de más de 43.000 pacientes con informaciones delicadas, como nombres y análisis de sangre para el VIH. Esos historiales estaban indexados en los resultados de búsquedas de Google.

Recientemente, Google también ajustó su estricto sistema de rankings de búsquedas para filtrar artículos engañosos, las llamadas noticias falsas, tras recibir críticas por incluir y promover esos contenidos en los resultados.