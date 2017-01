Lo que podríamos esperar de Switch, la nueva consola de Nintendo

Este viernes Nintendo realizará un gran evento en Nueva York para entregar detalles y especificaciones técnicas sobre Switch, su nueva consola de videojuegos, que fue revelada en octubre del año pasado.

Switch viene a reemplazar formalmente al Wii U, un dispositivo que tuvo un desempeño modesto en el mercado, por decir lo menos: desde su lanzamiento en 2012, esta consola ha vendido unos 14 millones de unidades, lo que no suena tan mal hasta que se compara con sus competidores, como el PlayStation 4, que llegó a esta cifra en un año.

En palabras sencillas, Switch funciona como consola doméstica cuando se conecta al televisor mediante un dock (una base), pero también como dispositivo portátil una vez se separa de ella. Con este concepto híbrido, el jugador puede comenzar una partida en la pantalla del televisor y continuarla en la calle con sólo separar la consola de su base.

La consola es el fruto de la unión de las divisiones de desarrollo de consolas móviles y estáticas, que produjeron en primera instancia el Wii U y ahora buscan capitalizar sobre los aprendizajes y al experiencia de una consola que, pareciera, no terminó de convencer a usuarios y estudios de videojuegos.

La máquina tiene una pantalla de alta definición a la que se le pueden añadir dos mandos laterales, llamados Joy-Con, y así puede funcionar como consola portátil. La pantalla de Switch también puede emplearse como interfaz independiente, ya que los Joy-Con pueden utilizarse como mandos a distancia.

Nintendo juega una mano arriesgada en este juego, pues en últimas intentará posicionarse en dos mercados altamente competitivos: el mercado móvil (en el que los celulares y las tabletas dominan el panorama, evidentemente) y el de consolas estáticas (con nombres como PlayStation y Xbox ofreciendo una vasta cantidad de títulos).

El anuncio de octubre fue algo escueto, si se quiere. Quedó claro el modo básico de funcionamiento del Switch, pero no se dijo mayor cosa sobre precios, fechas de lanzamiento y, por supuesto, sobre especificaciones técnicas. Este último punto es esencial no sólo por lo que Nintendo puede ofrecer en su nuevo producto, sino porque su oferta debe encontrarse con una seria resistencia de sus competidores y, en general, de las condiciones del mercado.

Cosas como la posibilidad de producir gráficos en 4K o tener mejores opciones de multijugador en línea son asuntos que se han instalado como una suerte de estándares en el mercado.

Como con tantos otros lanzamientos en tecnología, el anuncio del Switch está rodeado de una multitud de rumores y filtraciones. Aquí resumimos las más importantes. Por cierto, el evento del viernes será transmitido en streaming a través de YouTube y la cuenta de Twitch de Nintendo. Comenzará a las 9:30 a.m.

Especificaciones técnicas

La consola podría tener dos versiones, una con 32GB de almacenamiento y otra con un poco más: algunos reportes hablan de 64GB y otros de 128GB. Posiblemente, Switch podrá expandir su capacidad de almacenamiento mediante tarjetas Micro SD. Cabe aclarar acá que los juegos vendrán en cartuchos, así que la necesidad de un gran disco duro es menor en este dispositivo.

Algunos rumores aseguran que la pantalla, en el modo móvil, estaría equipada con tecnología multitoque, esto es que puede leer varias interacciones simultáneamente, lo que amplia el abanico de opciones y modos de juego.

Esta pantalla tendría una resolución de 720 p (modo móvil) y en el modo consola sería capaz de llegar a 1080, como mínimo. Algunos reportes aseguran que alcanzaría 4K.

En términos de batería, las filtraciones y los análisis ofrecen todo tipo de opciones como para ofrecer cierta credibilidad. Este es uno de los puntos más importantes, pues con una duración de menos de cuatro horas, el modo móvil puede no resultar demasiado atractivo para los usuarios y esto, prácticamente, mata el 50% del atractivo general de toda la consola.

Precio

Se espera que Switch no cueste menos de US$250. Varios analistas han cuestionado este precio al indicar que Nintendo pretende ofrecer cada consola al precio que le cuesta hacerla, como mínimo. Y resulta difícil pensar que un dispositivo de estas características cueste menos de Us$250. Varios expertos aseguran que el aparato estará más en el rango entre los US$300 y US$350.

Juegos

Se sabe que al menos un nuevo título de Zelda estará disponible para Switch (Legend of Zelda: The Breath of the Wild). En el video revelado en octubre se aprecia también Super Mario Bros y una cierta versión de Mario Kart. Algunos analistas señalan que Skyrim también podría llegar a Switch.

Lanzamiento

Los reportes señalan un lanzamiento para el primer semestre del año, incluso para los primeros cuatro meses. Algunas filtraciones han señalado marzo 17 como la fecha oficial de introducción de Switch.