Daimler Mercedes-Benz le apuesta al mercado de pesados en Colombia

El nuevo CEO y director de vehículos comerciales para Mercedes-Benz, Freightliner y Fuso, Jaime Cohen, ha trabajado con la compañía alemana en México, Estados Unidos, Europa, África y Brasil, donde hasta hace poco se desempeñaba como director regional de ventas y servicios de camiones para Daimler Latina.

Su carrera, asegura, se ha enfocado en la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de negocio y buscar soluciones eficaces, habilidades que espera poner en práctica en nuestro país. Consciente de las dificultades que enfrentó el sector el año pasado, aprovechó su primer encuentro con El Espectador para advertir que 2017 será un mejor año.

Lleva 29 años en Daimler. ¿Qué se necesita para mantenerse tanto tiempo en una compañía?

Nunca hay que sentirse confiado. El mundo cambia y hay que cambiar con él. En ese sentido, he sido afortunado porque me han dado oportunidades de carrera que me permitieron acompañar esas transformaciones. La clave está en seguir aprendiendo.

¿Cuales son los desafíos en su primer año como cabeza de la marca en Colombia?

Primero, tengo que conocer muy bien el país. Cada mercado es distinto, los clientes tienen necesidades diferentes. También quiero asegurarme de que haya continuidad con todas las estrategias que se han implementado.

¿Qué le han dicho del mercado automotriz colombiano?

Sé que ha habido un decrecimiento en el último año y medio. Al igual que el resto de Latinoamérica, enfrenta una situación difícil por los precios de materias primas que se han colapsado. Hay problemas grandes en gigantes como Argentina, Brasil y México, que jalan la región hacia abajo, incluyendo a Colombia.

¿Cree que la situación puede cambiar este año?

Tenemos esperanzas. Por lo que he leído, las expectativas económicas para Colombia son un poco más positivas, con mayor estabilidad y mejores perspectivas de crecimiento. Eso en otros países aún no se ve, por lo que tenemos confianza de que nos va a dar una buena base de crecimiento.

¿Qué estrategias exitosas de su trayectoria en Daimler podrían aportarle a la marca en Colombia?

No son ideas nuevas, pero a veces las olvidamos. Tenemos que tener todos un objetivo común y caminar en la misma dirección. Eso implica comunicación. Entonces tengo que ver con mi equipo cómo mejoramos y construimos más diálogo. Hay que crear confianza, liderazgo y una sola visión, que es convertir a Daimler en líder indiscutible de Colombia, como lo es en el mundo.

¿Ha pensado en acciones concretas?

Para este año tenemos preparada la llegada de seis nuevos camiones Fuso en los segmentos liviano y mediano, cuatro modelos de Mercedes-Benz camiones y el Freightliner equipado con tecnología Euro V, con menos emisiones. Además vamos a ampliar cobertura con tres nuevas vitrinas, en Bogotá, Cali y Barranquilla.

Los últimos reportes de Andemos muestran un panorama desfavorable para camiones. ¿Por qué traer más productos de este segmento?

Cuando las economías bajan, el primer segmento en caer es el de transporte. Se mueven menos bienes, se reduce la inversión y por lo tanto hay menos carreteras, puentes y camiones. Hubo un desplome, pero nuestros market shares comenzaron a mejorar. Para mí, este es el momento de sembrar confianza, producto y relacionamiento con los clientes. Nos estamos posicionando para comenzar a crecer, sobre todo ahora que se habla de reactivar la infraestructura y las 4G.

La mayoría de los buses del SITP y Transmilenio son Mercedes-Benz. ¿Qué opina de la situación actual del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá?

Este tipo de sistemas tienen mucho potencial. La verdad es que llegar a Bogotá y ver Mercedes en Transmilenio es muy satisfactorio, pero entiendo que hay una necesidad de renovación y reordenamiento que nos interesa apoyar.

Durante su presentación como nueva cabeza de Daimler, su antecesor Mathias Held le auguró muchos éxitos. ¿Cuál cree que será el primero?

Tenemos muchos frentes en los cuales trabajar (risas). El más importante es darle continuidad a lo que construyó Mathias y certeza al personal de Daimler Colombia y a la red de distribuidores de que hay una estrategia, continuamos creciendo con los productos y procesos que nos caracterizan y vamos a vender más.