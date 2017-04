Que fluya la sensualidad

Bailar para mejorar la vida sexual

María Alejandra Castaño Carmona

Alimentos, bebidas, aromas, ropa interior o juguetes sexuales. Cada día la oferta de productos afrodisíacos aumenta, sin embargo, desconocemos que nuestro propio cuerpo, por medio del baile, sus emociones y movimientos, puede ser, en realidad, la mejor alternativa.

“Sentimos, nos atraen y atraemos. Al igual que los animales, somos un tanto primarios, y así como ellos se cortejan con una danza, nosotros no somos la excepción”, dice Martha Mejía, psicóloga de la Universidad Nacional, sexóloga de la Universidad de Barcelona y socia fundadora de la Clínica de Sexología Medicalsex.

Bailar libera endorfinas, las llamadas hormonas del placer, que producen una sensación de bienestar, de euforia y de alegría. Nos hacen sentir sensuales y sexuales. “Cuando bailamos hay una mayor irrigación sanguínea, los genitales no son la excepción. Y al ser ésta tres veces más de lo normal, los vasos se dilatan y junto con las endorfinas hacen que la persona esté en mejor disposición para la seducción”, asegura Mejía.

“Es más, advierte, se expela una hormona que se llama oxitocina, que, junto a las endorfinas, ayuda a que haya un aroma sexual que se alcanza a percibir: las feromonas”. Bailar, además, brinda la posibilidad de sentirse más cómoda y segura, de eliminar tensiones y alejar los pensamientos negativos que muchas veces se traducen en bloqueos a la hora del sexo.

“Estamos más pendientes de lo que no nos gusta, entonces no soltamos nuestra mente y por eso no dejamos fluir el cuerpo, ni nuestra propia energía. Se vuelve antinatural, nada sexual”, comenta Luz Ángela Clavijo, bailarina profesional con más de 15 años de experiencia y directora de Danza con Zahira.

La sexualidad está asociada a lo sensorial. Por eso ambas expertas coinciden en que los elementos sexuales más poderosos son los cinco sentidos y la piel. Y el baile los agudiza al involucrar el contacto físico, la mirada, el olfato, sonidos y hasta el sabor. Además genera libertad y confianza en uno mismo, tan fundamentales para el sexo.

“Al bailar se disfruta del cuerpo, somos nosotros mismos y se eliminan tensiones relacionadas con el cómo me veo. Hay una percepción corporal relajada que permite fluir la sensualidad, que no es más que ser uno mismo”, puntualiza Clavijo.

El baile es un arma de seducción infalible, y así también lo reconoce un estudio de la Universidad de Hertfordshire, Inglaterra. Además resulta ser una forma divertida de ejercitarse, hacer que los músculos pierdan rigidez, ganar más flexibilidad y conectar cuerpo y mente.

La música, otra gran aliada

En el sexo, la música es imprescindible. “Las parejas en el precalentamiento o en la preparación para su encuentro sexual, igual que al elegir una botella de vino, un espacio o un ambiente, también deben seleccionar la música”, sostiene Mejía.

No importa el ritmo, puede ser desde una balada clásica americana, una salsa, merengue, reguetón, blues o jazz, en realidad toda resulta ser muy erótica. “Y si se tiene que hacer una pausa porque se presentó una disfunción, un descanso o un receso, se apacigua un poco la música, esto relaja el cuerpo y la mente, baja la ansiedad y permite que nuevamente e esté en disposición para retomar. Rompe el silencio del ambiente, lo hace más cercano, más natural, fluido, y baja la frecuencia de la ansiedad que produce sentirse en un aprieto”, señala.

Para adquirir seguridad, empoderarse y reafirmar la aceptación de la feminidad, la sensualidad y el erotismo, el baile es una gran opción. “No tenga miedo de ver a la diosa sensual, plena, fémina y erótica. Transmítale a su pareja esa confianza de la que ya ha gozado durante el baile”, concluye Mejía.