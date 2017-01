Por qué regalarle tecnología a sus hijos y cómo controlarla

Hoy en día la tecnología se presenta como una de las mejores alternativas a la hora de dar un regalo, no importa la edad. Para los padres, por ejemplo, puede parecer buena idea darle un dispositivo digitales a sus hijos más pequeños, pues este logra integrar lo mejor del aprendizaje y el entretenimiento en un solo lugar; sin embargo, sus efectos pueden ser tan positivos como negativos, por lo que no está de más conocer algunos tips para que regalar un gadget tecnológico no se convierta en un dolor de cabeza a largo plazo.

Para empezar, Juan Camilo Díaz, del Instituto de la Familia de la Universidad de la Sabana, aclara que no se puede satanizar las tecnologías, “ni caer en el extremo de pensar que un niño no puede tener acceso a ellas”. Después de todo, se trata de aparatos que ayudan a que los más chicos desarrollen múltiples competencias.

De acuerdo con el experto, el uso adecuado de dispositivos como tabletas, computadores y celulares, apoyado por el amplio abanico de sitiosweb y aplicaciones interactivas disponibles en línea, puede convertirse en un buen complemento de las actividades académicas. Sobre todo para los más pequeños, que necesitan aprender todo lo relacionado con letras, números y colores o con conceptos como la responsabilidad por medio de aplicaciones como Preescolar Cartas Pro, Alfabeto para Niños, Where’s my Mickey o Pocoyó.

Con esto concuerda la ex-coordinadora nacional de la iniciativa En TIC Confío, del Ministerio de las TIC, Vanessa Arroyave, para quien la tecnología es “una herramienta maravillosa al servicio de la educación, la cultura y la sociedad”, y resalta la existencia de libros digitales interactivos, las app para aprender idiomas, enciclopedias en línea y visitas virtuales por los museos del mundo, diseñadas para este fin.

Por otra parte, las consolas de videojuegos también tienen sus beneficios, pues, según Díaz, “permiten desarrollar un sentido de sana competencia y habilidades para la resolución de problemas”. Beneficios que complementa Bernardo Camacho, gerente de Xbox en Colombia, para quien también ayudan a mejorar la motricidad a la vez que enseñan el valor de la perseverancia, el trabajo en equipo y el mejoramiento gradual de las habilidades, así como la importancia de saber lidiar con las frustraciones y ser un buen perdedor.

No obstante, los tres expertos están de acuerdo con que los niños son las personas que más riesgos corren a la hora de usar dispositivos tecnológicos. Como señala Díaz, su uso descontrolado puede generar una preferencia a estar en la plataforma antes que compartir con otras personas, lo que se resume en un aislamiento social muy dañino en plena etapa de crecimiento. Asimismo, existe el peligro de que sean víctimas de engaños o terminen consumiendo material violento y pornográfico y hasta el de desarrollar una adicción a los juegos —ludopatía— que llevada al extremo puede causar ansiedad y dolor de cabeza.

La misión de evitar estos riesgos recae sobre los padres, quienes no pueden delegar a las pantallas el 100% de la labor de entretener y educar a los niños, y mucho menos usarlas para “hacer que se queden quietos y callados”, explica el docente de la Sabana. Para ello es importante establecer horarios de uso de no más de dos horas diarias, enseñar con el ejemplo desconectándose al llegar a la casa y tener claro que existen dispositivos especialmente desarrollados para los menores, configurados para sólo permitir acceso a los contenidos que pueden ser útiles para ellos, como es el caso de las tabletas Meep, Samsung Galaxy Tab Kids y ChildPad.

También es posible acudir a los principales fabricantes, que en buques insignia como el iPad o la línea S de Samsung, ya cuentan con modo para niños. Consolas como Xbox permiten que los padres programen el equipo para que se bloquee pasado un lapso definido y sólo permita jugar títulos que estén clasificados para menores de 10 años, sin contenido violento o sexual. Vale aclarar que estos juegos son los que en la portada tienen las letras C o E en color negro.

Hay que permitir que los niños se acerquen gradualmente a tecnologías más avanzadas, pues, como dice Díaz, “aprender a convivir con estas es como aprender a nadar, no te puedes lanzar a la piscina olímpica desde el primer momento”.