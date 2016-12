Las verdades del bloqueador solar

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre un 50 y 90 % de los casos de cáncer de piel son causados por la radiación solar. La misma entidad señala que son 132 mil casos diagnosticados al año y más de 3,3 millones de personas en tratamiento tan sólo en Estados Unidos. Un escenario que en muchos casos podría revertirse con un hábito tan sencillo como el uso del bloqueador solar.

Este producto se vuelve especialmente importante en época de vacaciones, cuando la piel está más expuesta al sol. Sin embargo, existen mitos que pueden llegar a dificultar el proceso de selección. El dermatólogo Héctor Prieto, vocero de protección solar de la Asociación Colombiana de Dermatología, desmiente o confirma algunas de estas creencias y comparte recomendaciones para cuidar la piel de la radiación ultravioleta.

Todos protegen contra los rayos UV A y UV B: Falso. El Factor de Protección Solar (FPS) solo combate los rayos ultravioleta B, por lo que hay que fijarse si el bloqueador también incluye protección contra los rayos UV A, que está señalado con cruces (+) en el empaque. Normalmente se requiere que este sea una tercera parte del FPS, “así que si el protector es de 60, debe tener un 20 adicional o dos cruces, que es lo mínimo”, explica Prieto.

Las personas de piel oscura no lo necesitan: Parcialmente verdadero. Si bien tienen mayor protección natural contra el sol que las de piel clara, “nadie está exento de problemas a causa de los rayos UV”. Los dermatólogos clasifican el tono de uno a seis, teniendo en cuenta la tabla de fototipos de Fitzpatrick, para recomendar el FPS que cada quien necesita. “Una persona morena puede utilizar un factor 30, pero una persona blanca debe buscar uno de 50”, puntualiza el experto.

Se debe comprar según el tipo de piel: Verdadero. Los poros de una piel grasosa, por ejemplo, pueden taponarse con la aplicación de un bloqueador cremoso, generando acné, por lo que es recomendable usar protectores en gel o loción. Antes de comprar algún producto, es mejor estar seguro de si se tiene piel seca, grasosa o mixta, para así elegir la presentación ideal.

Es suficiente con usarlo una vez al día: Falso. Lo que recomiendan los dermatólogos es usar este tipo de productos por lo menos tres veces al día. Los horarios para hacerlo, dice Prieto, son: las siete de la mañana, once de la mañana y tres de la tarde, “porque la vida promedio del protector solar es de entre cuatro y seis horas”. Después de este tiempo pierde su efecto.

El bronceador puede reemplazarlo: Falso. Si bien este producto contiene algunos filtros solares, están en concentraciones muy bajas. “El que no te quemes no significa que no estás recibiendo radiación que pueda hacerte daño en un futuro”, advierte Prieto. Y hace un llamado a no broncearse o a por lo menos no hacerlo entre las diez de la mañana y las tres de la tarde, cuando el sol es más fuerte.