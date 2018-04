Archivo El Espectador

El Distrito tiene previsto que para esta semana santa al menos 200.000 personas suban al cerro de Monserrate. Por ello se recuerda que por el sendero no pueden ingresar mujeres embarazadas, menores de cinco años, adultos con movilidad reducida o animales. Así mismo estará habilitado para subir de 5:00 a.m. a 1:00 p.m. y de bajada de 5:00 a.m. a 5:00 p.m.