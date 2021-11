El nuevo mercado laboral, impactado por la pandemia, les exige a los colaboradores ser cada vez más integrales y estratégicos. Para asumir esos retos, muchos profesionales buscan especializarse, pero en ese proceso también surgen dudas respecto a cuáles programas son pertinentes y viables para responder a las necesidades de las empresas.

Jorge David Páez Monroy, director del Instituto Forum de la Universidad de La Sabana, despeja las dudas. Páez, entre otras cosas, es Master in Business Administration (MBA) del Inalde, estudió Liderazgo Financiero para la Educación Superior en Harvard y es especialista en Marketing de la Universidad del Rosario y en Gerencia Educativa de la Universidad de La Sabana.

¿Por qué es importante especializarse en Colombia?

La actualización permanente hace que quienes ocupan cargos directivos fortalezcan o desarrollen habilidades para cumplir con los retos y objetivos estratégicos de sus organizaciones. Nuestros programas de especialización permiten desarrollar esas habilidades en todas las áreas de gerencia y gestión: habilidades gerenciales, liderazgo, transformación digital, metodologías ágiles, big data, estrategia, proyectos, comercial y mercadeo, servicio, finanzas, logística y producción, operaciones, desarrollo humano y seguros, entre otras. Cabe resaltar el compromiso que tiene la Universidad con formar a sus estudiantes de posgrado no solo en conceptos académicos, sino también en valores y principios.

Muchas veces postergamos la idea de hacer un posgrado. ¿Por qué 2022 es la oportunidad perfecta?

Las organizaciones buscan integrar cada vez más los procesos y las ciencias, con el fin de conseguir y generar valor sostenible. El cliente y los proveedores aprecian que todos los stakeholders sean conscientes de la generación de valor y de lo importante que es integrar todas las áreas del conocimiento. Además, la oportunidad es en el nuevo año, así que 2022 es el año para especializarse en gerencia y gestión.

¿Cuáles son las especializaciones que ofrece la Universidad?

La Universidad de La Sabana cuenta con 63 especializaciones. Once de estos programas hacen parte del Instituto Forum, pero a su vez se encuentran en convenio con otras ciudades, para un total de 29 programas en el área de ciencias económicas y administrativas; incluso el Instituto Forum cuenta con tres de especialización en modalidad virtual.

¿Cuáles son las modalidades que ofrece La Sabana para el desarrollo académico de especializaciones?

Debido a la emergencia sanitaria, la Universidad de La Sabana ofrece sus programas en modalidad presencial, remota y bajo el modelo HyFlex, que consiste en estudiantes de manera presencial en el salón de clase y estudiantes de manera remota desde diferentes lugares, con el profesor siempre en el salón de clase. La Universidad ha hecho una gran inversión en tecnología para disponer de un ambiente de conocimiento para los dos públicos.

¿En qué ciudades y municipios tienen cobertura?

En Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Ibagué, Villavicencio y Neiva, ciudades en las cuales hay convenios con las Cámaras de Comercio. Asimismo, en todos los municipios que hacen parte de la zona de Sabana centro, como Zipaquirá, Cajicá, Cota, Tabio, Tenjo, Cogua, Sopó, Nemocón, Tocancipá y Gachancipá.

¿Qué otros programas de posgrados como diplomados ofrece la Universidad?

Los diplomados hacen parte de la Educación Continua en el Instituto Forum, donde también contamos con cursos cortos y seminarios; todo a la medida de las organizaciones. El portafolio es amplio. En este momento un mercado muy favorable es el de las empresas que nos están solicitando módulos virtuales muy puntuales para fortalecer las capacidades de sus colaboradores. A futuro se quiere proyectar y explorar la Universidad Corporativa, vincularnos con las empresas para ofrecerles cursos a su medida.

¿Qué facilidades de financiamiento ofrece la Universidad de La Sabana para la especialización?

Tenemos varias alternativas, ya sea de financiación directa o con entidades externas.

Como financiación directa hay tres modalidades de créditos. El crédito No te detengas tradicional (con interés) o No te detengas especial (sin interés), ambos son créditos a corto plazo, por la duración del semestre. El otro es el crédito Proyéctate, en el cual el estudiante paga la mitad de la deuda en época de estudios y la otra mitad una vez finaliza el programa. Estos créditos pueden ser legalizados sin codeudor cuando el estudiante demuestre solidez financiera. Hay que aclarar que el codeudor no requiere finca raíz. Adicionalmente, la Universidad tiene convenio con Pichincha, Bancolombia, Fundación Michelsen e Icetex, entre otras.

¿En qué consiste Flash Forum?

Flash Forum se puede ver a través de las redes sociales de Forum, en YouTube, en Linkedin y en Facebook. Tenemos un formato a las 11:45 a.m. de lunes a viernes, que consiste en una charla de cinco a siete minutos con expertos en temas en gerencia y gestión, directores de programa o profesores. Es un formato corto para que se actualicen sobre temas coyunturales, así como sobre los valores agregados de nuestros programas de especialización.

¿De qué se trata el Consejo Asesor?

Es un órgano consultivo donde Forum reúne a un grupo reducido de presidentes, empresarios y directivos de las mejores empresas del país y busca guía y directrices sobre qué tipo de programas crear, qué exigen las empresas y cómo la Universidad puede prestar un mejor servicio a la sociedad. Aseguramos una articulación empresa, academia y Estado.

¿Cómo abordan el emprendimiento e intraemprendimiento?

En los últimos tres años en nuestros posgrados hemos desarrollado más de 780 proyectos, en su mayoría intraemprendimientos; con más de 2.200 estudiantes involucrados que han impactado positivamente a 651 empresas.

Desde Forum, estamos impulsando el emprendimiento. Tenemos el proyecto de generar posgrados y diplomados en emprendimientos digitales, emprendimientos financieros y otros que generarán valor y tomarán fuerza en la reactivación económica e incluso servirán para mitigar futuras crisis.

De hecho, la nueva ley de emprendimiento favorece esa conformación y como universidad podemos apostarle a mejorar la consolidación de las empresas, a que tengan una tasa de supervivencia mayor. La gran pregunta es si estamos preparados para enfrentar el 2022, para asumir la nueva normalidad; si estamos preparados como personas, empresas y organizaciones. Y es en este panorama donde hay una gran oportunidad para emprender.