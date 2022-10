60 años de la crisis de los misiles, audiencia de Uribe, los números del Dane y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Bogotá: Audiencia contra Gustavo Adolfo

Tras la captura de Gustavo Adolfo, alias Costeño, quien sería el asesino de Juan Esteban Alzate, joven de 15 años, quien murió luego de ser apuñalado dentro de un bus de Transmilenio, el pasado 8 de octubre, hoy se espera la audiencia de imputación en su contra, Su aprehensión se da después de un operativo del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional, con el que se logró ubicar al sujeto, quien fue arrestado en una finca a las afueras de Medellín.

Detalles del crimen

El caso ocurrió a las 8:00 en la noche del sábado. De acuerdo con las autoridades, el joven abordó junto a otro grupo de personas a un articulado, en la estación Distrito Grafitti. “Según las versiones, él tropezó accidentalmente con otro pasajero, lo que suscitó una gresca. Cuando se bajan en la estación de la carrera 32, fue cuando sufrió una lesión fatal”, relató el teniente coronel Jader Llerena, comandante Policía Transmilenio.

🔴 Economía: el Dane publica cifras sobre la industria

Este viernes salen las encuestas económicas que publica el Dane, en donde se podrá ver el comportamiento de la industria y el comercio durante agosto de 2022.

¿Por qué es importante?

Los reportes son información vital para saber cómo sigue la economía colombiana, y si se podrá mantener la meta de crecer cerca del 7 % en este año.

🔴 Judicial: entre el caso Uribe y la audiencia de Otoniel

Sigue por un quinto día la audiencia en la que la Fiscalía buscará la preclusión del caso Uribe. En los días anteriores, el fiscal Javier Cárdenas mostró los testimonios de Juan Guillermo Monsalve, quien afirma que los orígenes del Bloque Metro se dieron en la hacienda Guacharacas, la cual era de la familia Uribe Vélez. Además, mostró las versiones del exrepresentante Álvaro Hernán Prada, quien está procesado por el mismo caso.

¿Por qué es importante?

El caso contra el expresidente podría llegar a un juicio penal si el fiscal no logra convencer a la jueza de que no hay razones para procesar a Álvaro Uribe. Esta situación no es nueva dentro del proceso contra Uribe, en los últimos dos años es la segunda vez que un fiscal intenta cerrar el caso afirmando que el exmandatario no habría cometido los delitos de soborno y fraude procesal.

Audiencia de Otoniel

Continúa la audiencia preparatoria del juicio contra Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, con la respuesta a la solicitud de nulidad que presentó su abogado. La defensa de quien fue el máximo jefe del Clan del Golfo hizo esta petición debido a que denunció que no se ha podido comunicar con su cliente desde que fue extraditado por el gobierno colombiano a los Estados Unidos.

¿Por qué es importante?

Esta es la primera aparición del excomandante desde el pasado 4 de mayo, cuando fue extraditado por narcotráfico. El capo se presentó de manera virtual en la audiencia que reposa en un juzgado de Antioquia por su responsabilidad como máximo jefe del Clan del Golfo. Otoniel fue acusado en marzo de este año por los delitos de terrorismo, homicidio, tentativa de homicidio, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, tortura y desplazamiento forzado.

🔴 Mundo: 60 años de la crisis de los misiles

Hoy se conmemora el 60 aniversario de la crisis de los misiles en un momento en el que Rusia amenaza con emplear armas nucleares para defender su territorio, incluidas las cuatro regiones ucranianas recientemente anexionadas en el sur y este de Ucrania.

Entre el 14 y el 28 de octubre de 1962, el mundo estuvo a punto de una confrontación nuclear en la llamada “crisis de los misiles”, cuando Estados Unidos denunció la presencia de misiles en Cuba, instalados por la Unión Soviética.

Frente a la obstinada resistencia ucraniana, alimentada por la ayuda militar occidental, Putin aludió a la bomba atómica en un discurso televisado el 21 de septiembre. El presidente ruso dijo que estaba dispuesto a utilizar “todos los medios” de su arsenal contra Occidente, al que acusó de querer “destruir” a Rusia. El mundo observa con miedo sus declaraciones.

🔴 Mundo: Bolsonaro sigue su campaña

El presidente Jair Bolsonaro marcha con simpatizantes antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El mandatario volvió a poner en duda este martes la legitimidad del sistema electoral en Brasil de cara al balotaje del 30 de octubre, en el que se enfrentará al exmandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo superó en la primera vuelta.

¿Por qué es importante?

Bolsonaro había moderado su discurso en el último tramo de la campaña antes de la primera vuelta, el 2 de octubre. Con un ambiente tan polarizado en el país, preocupa que el presidente vuelva a sembrar sospechas sobre un supuesto fraude, contribuyendo a la violencia partidista.

🔴 Mundo: ¿Un nuevo lío para Trump?

E. Jean Carroll, quien acusó a Donald Trump de violación, deberá declarar en corte de Nueva York. La escritora dice que Trump la violó en el vestidor de una tienda Bergdorf Goodman de Manhattan a mediados de la década de 1990.

¿Por qué es importante?

El expresidente arremetió contra sistema legal de Estados Unidos al que calificó como una “desgracia rota”. La próxima semana deberá responder preguntas bajo juramento sobre este caso.

🔴 Política: Avanzan diálogos para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo.

El jueves se realizó en el departamento del Chocó un nuevo “diálogo regional vinculante”, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia. Las funcionarias conversaron con representantes de comunidades afro e indígenas de municipios como Nuquí, Bahía Solano y Bajo Baudó. En la visita recogieron las demandas y propuestas de la población que, según prometió el Gobierno, se incluirán en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Temas como desarrollo sostenible, agua potable, seguridad humana, soberanía alimentaria, proyectos productivos, ordenamiento territorial, jóvenes, mujeres, víctimas, lucha contra el cambio climático, justicia social, justicia racial y paz total, fueron algunos de los que pusieron sobre la mesa los asistentes al proceso de diálogo, que continuará el próximo sábado en Cali, Valle del Cauca, con el liderazgo de Gabriela Posso, consejera para la Juventud.

¿Qué son los “diálogos regionales vinculantes”?

Durante su primera alocución presidencial televisada, el presidente Gustavo Petro anunció la estrategia, que se trata de una serie de visitas a varias subregiones del país para conocer las necesidades de la población e incluirlas en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que es la hoja de ruta de la administración en la que se consignan sus objetivos para el cuatrienio.

Según dijo Petro en su momento, en esas visitas se recogerán las preocupaciones de todas las regiones para así estructurar programas, fijar inversiones, plantear metas y en general priorizar los proyectos de acuerdo con las necesidades que recojan en los diálogos cuyo cronograma se reinició el pasado 11 de octubre.