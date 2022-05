7 trucos sencillos para saber cómo ahorrar la batería del celular

¿Cómo ahorrar la batería del celular?

Mantener la batería del celular a veces es una tarea difícil debido al alto consumo que ocasionan aplicaciones como Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, entre otras. Además, si no estás en tu oficina o casa, hacer reuniones a través de videollamadas requiere tener el celular con un buen rendimiento tanto en RAM, como en batería.

Si se usa el teléfono varias horas seguidas este podría calentarse, o bloquearse al utilizar diferentes aplicaciones a la vez y en segundo plano. Por eso, hemos desarrollado este artículo para que sepas 7 trucos para ahorrar la batería del celular.

1. El poder del brillo para ahorrar la batería de tu celular

Además de ayudar a la salud de tus ojos, bajar el brillo a tu celular ayudará a ahorrar batería. Usa el brillo al máximo solamente cuando estés en exteriores donde la luminosidad natural sea extrema, si por el contrario, el clima es tenue, regulariza el brillo, pues este gasta batería innecesaria.

Sabemos que los celulares cuentan con configuración de brillo automático; sin embargo, si se sube y baja el brillo sin que te des cuenta puede ocasionar aún más gasto de batería. Lo mejor es saber que si estás en casa o un lugar cerrado, puedes bajar el brillo a menos de la mitad, y si ya llega la noche el brillo en cero alargará la vida útil de la batería de tu teléfono.

2. Utiliza fondos de pantalla oscuros

Usar fondos de pantalla oscuros también ayuda ahorrar batería, puesto que los píxeles luminosos de las imágenes gastan más batería que los necesarios para imágenes oscuras.

3. Desactiva las conexiones que no estés usando

Tener el Bluetooth y NFC cuando no se están usando estas conexiones es contraproducente si lo que se pretende es alargar la batería del celular, esto debido a que el teléfono estará buscando constantemente redes para anclarse y esto debilita la batería.

En el caso del Wifi desactívalo al salir de casa, pues si hay una red pública intentará conectarse así tu no lo desees, e incluso sin que te des cuenta. Desactivar la geolocalización también ayuda a tener un estado óptimo de la batería; no obstante, varias aplicaciones buscan el GPS para su correcto funcionamiento, si no quieres interrumpir las funciones de algunas aplicaciones, es mejor no irte por esta opción.

4. Dile no a las actualizaciones automáticas

Sobre todo si no estás en casa o con alguna red Wifi, ya que además de ahorrar batería estarás ahorrando datos móviles. La mejor opción que tienes es configurar tu celular para que las actualizaciones de aplicaciones se hagan solo a través de Wifi, si se descargan a través de datos, estarás gastando más batería, esto debido a que el Wifi generalmente es más rápido que los datos, por lo que el teléfono debe esforzarse más en conseguir completar la actualización.

Incluso si tu teléfono está con menos del 20% de batería, puedes actualizar las aplicaciones automáticamente con el teléfono enchufado y anclado a una red Wifi.

5. Apaga el modo vibración

Este quizás es el consejo más curioso. El motor que genera vibración gasta batería independientemente de lo que se esté haciendo o cómo se esté usando. Por eso, si eres fan de poner respuesta táctil al presionar las teclas y la pantalla, elimínalo de tus hábitos, esto hará que se gaste batería innecesaria. Puedes optar por desactivar esta función, además de poner el celular en modo silencio, o con sonido, pero sin vibración, ni siquiera cuando entra un nuevo mensaje o te acaban de dar me gusta a una foto de Instagram.

6. Haz uso del ahorro de batería en tu celular

No solo cuando te llega la notificación del 10% de batería restante debes usar esta función. Si sabes que tendrás un día largo, donde conectar tu celular no será sencillo, ve a la configuración de la batería y haz clic en ahorro de batería estándar o su opción similar, este modo reduce el uso de uso de aplicaciones en segundo plano, además de evitar que te lleguen notificaciones como correos, entre otros.

Como última opción puedes picar en la opción Ultra ahorro de batería, eso te dará la oportunidad de usar el teléfono solo para llamadas y funciones básicas, es decir, desconecta en la mayoría de los casos las redes móviles.

7. Configura las notificaciones que te llegan al celular

A veces no es necesario saber inmediatamente que alguien te etiquetó en un comentario de Facebook, o saber todos los correos que te llegan. Hay ocasiones en las que te quieres desconectar del trabajo y amigos para poder escuchar música largas horas. Para poder hacerlo y no perder una gran canción por agotamiento de la batería, puedes configurar las notificaciones prioritarias que quieres recibir. La llegada masiva de notificaciones bajan el rendimiento de la batería sin que te des cuenta.