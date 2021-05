En el primer trimestre del año el sector empresarial colombiano empezó a presentar una caída en sus utilidades. Tres meses después ya hablan de una asfixia financiera por la interrupción en sus operaciones y la falta de demanda en el mercado. ¿Qué hacer? Es una de las respuestas que podrán encontrar en el Foro Virtual Gestión de Cambio los días 23, 24 y 25 de junio.

El panorama mundial muestra cifras de un tejido empresarial altamente impactado por el COVID-19. Factores como la incertidumbre de las personas hizo que el consumo de productos en ciertos sectores disminuyera de forma notable, así como el aumento del desempleo que en diferentes ciudades del país y del mundo alcanzó cifras históricas, sumado al cierre de actividades presenciales que impactó directamente en el número de ventas y por tanto de utilidades de grandes, pequeñas y medianas compañías.

En un primer momento el Gobierno nacional y los gobiernos distritales adoptaron medidas orientadas a mitigar la propagación de la epidemia, tales como cuarentenas generales y el cierre a gran escala de la actividad económica, así como la emisión de paquetes de ayuda y recuperación para apoyar a las empresas y trabajadores. No obstante, expertos financieros sostienen que, al día de hoy, aunque cada vez se permita la reapertura de diferentes sectores, difícilmente las cifras logren alcanzar la dinámica de consumo que se tenía a inicios de 2020. Incluso, previsiones del Banco de la República y su equipo técnico estiman que la caída del PIB del segundo trimestre del año oscile entre el -10% y el -15%. Un panorama muy poco alentador.

Según argumentó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su estudio ‘El COVID-19 y la conducta empresarial responsable’ las respuestas gubernamentales y de las propias empresas pueden crear efectos negativos para sí mismos. Por lo que propone un enfoque de conducta empresarial responsable (CER) que puede ayudar a los gobiernos y las empresas a tomar decisiones y abordar los problemas ambientales, sociales y de gobernanza relacionados con la crisis, pero también a garantizar que tales respuestas no creen riesgos adicionales para personas, planeta y sociedad.

“La crisis del COVID-19 está causando problemas financieros y problemas de liquidez para muchas empresas como resultado de la reducción o cancelación de sus negocios. Lo que a su vez afecta a los trabajadores, cuyos ingresos y medios de vida están en riesgo. Si bien algunas empresas han podido proteger a su fuerza laboral de tales impactos, y están optando por mantener y pagar a los empleados durante la suspensión de sus actividades, muchas han tenido que despedir trabajadores o reducir sus horas de trabajo”, señala el estudio.

¿Qué hacer al respecto? Es la gran pregunta que se hacen gobiernos y empresas para mitigar el impacto que la pandemia sigue generando en la economía, mientras se adaptan a la nueva dinámica de operación que deberán implementar en el futuro cercano. Si bien no hay una fórmula secreta que permita obtener resultados positivos de manera inmediata, sí es posible aprender cómo afrontar los desafíos que exige la nueva normalidad.

Una buena oportunidad es la que le brinda El Espectador y Wobi, con el foro Gestión de Cambio, un evento que se realizará de manera virtual los días 23, 24 y 25 de junio. El curso 100% digital con Tom Peters, uno de los pensadores de Management más influyentes de todos los tiempos, estará distribuido en tres sesiones de tres días, en los cuales el experto estadounidense, explicará cómo enfrentarse a la gestión del cambio, tan necesaria en este momento a nivel personal y profesional.

El objetivo de Peters es inspirar y ayudar a generar cambios en el mundo de los negocios.

El trabajo de Peters, a lo largo de los años, se ha enfocado en convencer a los líderes para que se centren en los elementos básicos de todos los negocios de éxito: personas, clientes, valores, ejecución y el espíritu empresarial autorenovable. Publicado en 2018, su libro más reciente es The Excellence Dividend: Meeting the Tech Tide with Work That Wows and Jobs That Last.

Los asistentes al foro Gestión de Cambio tendrán derecho al ingreso al curso digital los tres días, la traducción simultánea en español y el diploma firmado por Tom Peters y Wobi.

Sesiones:

Martes 23 de junio: Desarrollo de un liderazgo convincente para el cambio

El papel principal del liderazgo en la implementación de un cambio que se mantenga.

Cómo identificar y diagnosticar las necesidades de cambio dentro de tu empresa.

Cómo comunicar el mensaje de cambio. Aborda el lado humano y cultural del cambio y proporciona a otros la oportunidad y la confianza para tomar medidas.

Miércoles 24 junio: Impulsar la innovación para hacer frente a los desafíos del cambio

Claves para construir una cultura de innovación en su organización.

Aumentar la agilidad estratégica y organizativa en un entorno competitivo en constante cambio.

La importancia fundamental de promover la diversidad, la variedad y la conectividad.

Lidiar con el fracaso y adaptarse cuando las iniciativas de innovación no se ajustan al plan.

Jueves 25 de junio: Implementar el cambio a través de la ejecución efectiva

La importancia de crear aliados dentro y fuera de la organización para lograr el cambio.

Construir una cultura de responsabilidad entre tu gente.

Mantener el impulso a través de pequeñas victorias y extender el cambio a lo largo del tiempo.

Lidiar con la resistencia y los elementos emocionales del cambio.

