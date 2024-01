Jade: el árbol miniatura ideal para jardineros primerizos

El Jade es una variedad de suculenta de fácil mantenimiento. Foto: Pixabay

Asemejándose a un pequeño árbol por su forma y tallos gruesos, y de hojas pequeñas, brillantes y carnosas, llega hoy a este espacio el árbol de Jade, otro clásico de la jardinería para aquellos que apenas se están asomando a este mundo de múltiples especies.

Estamos hablando de una variedad de suculenta muy longeva y de crecimiento espaciado. Originaria de África, esta planta se ha popularizado con los años en decoración de interiores no solo por su belleza particular sino por tratarse de una especie que requiere pocos cuidados: ideal incluso para los mataplantas.

¿Cómo cuidarla? La verdad es que para su mantenimiento solo hay que estar atentos a dos factores clave: agua y luz.

En el caso del primero, es importante entender que, como se trata de una suculenta, el árbol de jade necesita un sustrato que permita un buen proceso de drenaje (clave que la matera tenga lo mismo) y un riesgo no muy abundante. Aplica aquí el lema de menos es más. Puede recibir agua incluso cada quince días, eso sí teniendo en cuenta que se debe humedecer el sustrato y no las hojas. Lo importante aquí es hacerlo cuando la tierra esté completamente seca, y no solo la superficie sino la parte más profunda, así garantizamos que no haya encharcamientos.

Respecto al segundo factor, hay que decir que se trata de una planta que requiere mucha luz y puede incluso funcionar en exteriores, dependiendo del ambiente: no soportan muy bien el sol fuerte directo y los climas demasiado fríos pueden afectar sus raíces. La coloración rojiza en sus hojas es una señal de exceso de sol, sobre todo si se presenta no solo en los bordes.

Necesitan buen espacio para crecer, así que las materas deben ser del tamaño adecuado si lo que busca es que el árbol se desarrolle naturalmente. Pueden producir flores blancas y rosadas en forma de estrella, pero es un proceso lento que se da cuando la planta ya es madura.

La poda es importante para que la planta se siga manteniendo fuerte. Se pueden retirar las partes que se vean secas o enfermas o simplemente ir cortando con unas tijeras las ramas que han crecido y que incluso pueden servir para reproducir el Jade.

