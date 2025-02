“Aún Estoy Aquí”, nominada al Óscar, revive un oscuro capítulo de Brasil

Distribuida por Sony Pictures a través de UIP Colombia, llegará exclusivamente a las salas de cine este 13 de febrero. Foto: Cortesía

La dictadura militar que marcó a Brasil entre 1964 y 1985 dejó cicatrices profundas, muchas de ellas aún visibles en la memoria colectiva del país. Aún Estoy Aquí, dirigida por Walter Salles, revive este oscuro período a través de una historia íntima y colectiva: la de Eunice Paiva, madre y esposa que enfrenta la desaparición de su esposo Rubens a manos del régimen militar.

Seleccionada por Brasil como su representante para los Premios Óscar 2025, la película está basada en el libro homónimo de Marcelo Rubens Paiva, hijo de Eunice. Con una narrativa cargada de humanidad, Salles pone el foco en el impacto emocional y en la capacidad de reinvención de Eunice, quien lidera a sus cinco hijos en medio de la violencia y el miedo hacia un futuro incierto.

Desde la calidez de una casa llena de música y debates políticos hasta el abismo dejado por la represión, Aún Estoy Aquí aborda la resistencia a través de la memoria. Fernanda Torres y Fernanda Montenegro dan vida a Eunice en una interpretación que entrelaza el duelo individual con el esfuerzo de un país por reconciliarse con su pasado.

Walter Salles, conocido por su habilidad para narrar historias humanas en escenarios complejos (Diarios de motocicleta, Central do Brasil), imprime un nivel de autenticidad pocas veces visto. “Por primera vez, la historia de los desaparecidos se contaba desde la perspectiva de quienes quedaron atrás”, expresó el director, quien conoció personalmente a la familia Paiva y logra plasmar con sensibilidad el impacto de la dictadura en miles de familias brasileñas.

Hay películas que no solo se ven, sino que se viven en lo más profundo del corazón. Aún Estoy Aquí (I’m Still Here) es una de ellas. Ambientada en los años 70, en un Brasil marcado por la dictadura militar, esta obra cinematográfica narra la lucha por preservar la humanidad en medio de la brutalidad de un régimen opresor.

El reparto es otro de los grandes aciertos de la película. Junto a Fernanda Torres y Fernanda Montenegro, destacan Selton Mello, Valentina Herszage y Maria Manoella, quienes capturan los matices de la vida cotidiana en tiempos de caos.

Una historia de resistencia llega a los Óscar

Más allá de su impecable narrativa, Aún Estoy Aquí resuena por su relevancia en tiempos actuales. En un mundo donde los ecos del autoritarismo vuelven a escucharse, la película de Salles se alza como un recordatorio necesario: no podemos olvidar las historias de quienes resistieron y sobrevivieron.

El filme ha dejado una marca profunda en la temporada de premios. Ha sido nominada en los Premios Óscar a “Mejor Película”, “Mejor Actriz Principal” por Fernanda Torres y “Mejor Película Internacional”. En los Globos de Oro, Torres fue galardonada como “Mejor Actriz en un Drama” y la película fue nominada a “Mejor Película de Habla No Inglesa”. Además, los BAFTA, los Goya y el Festival de Venecia han reconocido esta obra, premiando su guion y destacando su relevancia como una de las mejores películas del año.

Esta conmovedora historia, distribuida por Sony Pictures a través de UIP Colombia, llegará exclusivamente a las salas de cine este 13 de febrero. Aún estoy aquí no es solo una experiencia cinematográfica, es una invitación a reflexionar, emocionarse y recordar.