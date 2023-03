Balean tienda de la familia de Antonella Rocuzzo y dejan nota de amenaza a Messi

La tienda Único en Rosario (Argentina) es propiedad de los padres de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Foto: Twitter

Un supermercado que pertenece a la familia de Antonela Rocuzzo, esposa del futbolista Lionel Messi, fue baleado durante la madrugada del pasado jueves en Rosario, Argentina.

Además de los disparos, en el lugar se encontró un mensaje dedicado al capitán de la selección de Argentina, elegido Mejor Jugador del Mundial de Catar 2022 y recientemente galardonado con el premio The Best. En el mensaje, según las imágenes que se conocieron, se lee: “Messi te estamos esperando, Pablo Javkin (alcalde de Rosario) también es narco, no te va a cuidar”.

De cuerdo con los testigos, se reportaron 14 disparos contra la fachada del local de la familia Rocuzzo, ubicado en la zona oeste de Rosario, ciudad natal del futbolista, poco antes de la 03:00 a.m. La mayoría de los disparos impactaron sobre una de las tres persianas metálicas.

Declaraciones de Pablo Javkin, alcalde de Rosario

“Esto viene sucediendo hace bastante”, dijo Javkin. “Tenemos cinco fuerzas de seguridad actuando en Rosario y sin embargo esto lo pueden hacer porque nadie los persigue”, se quejó al considerar que el hecho “busca crear caos en la ciudad”.

“Acá lo que se busca es la repercusión, es muy alevoso, ¿qué noticia es más rápidamente viralizable en el mundo que atentar contra Messi?”, se preguntó.

El alcalde confirmó que el supermercado pertenece a los Rocuzzo, familia política de la estrella del francés Paris Saint Germain (PSG).

“Esto tiene que ser un punto límite, no dejemos que ensucien a Rosario con tanta facilidad”, dijo al pedir mayor actuación de las fuerzas de seguridad.

Por su parte el subjefe de la Unidad Regional 2 de la policía de Rosario, Iván González consideró que la nota “no es una amenaza” sino más bien un hecho “para llamar la atención”.

El jefe policial confirmó a la radio Cadena 3 que “no hubo personas heridas porque en ese momento el local estaba deshabitado”.

El ataque se concretó días después de una reunión de los jefes de todas las fuerzas de seguridad junto con Javkin, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y representantes del gobierno federal para trazar nuevas estrategias destinadas a reducir la criminalidad en Rosario.

El expresidente Mauricio Macri también utilizó las redes sociales para expresar su preocupación ante lo sucedido en la madrugada rosarina. “Esto es terrible. Otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar. Todo mi apoyo a Leo, Antonella y sus familias”, manifestó el exmandatario en su cuenta de Twitter.