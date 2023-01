Bingo Allison, el primer sacerdote no binario de una iglesia

Bingo Allison creció en el seno de una familia conservadora y religiosa. Foto: Liverpool Echo

Bingo Allison se convirtió en el primer sacerdote abiertamente no binario de la iglesia anglicana, una comunión cristiana establecida oficialmente en Inglaterra desde el siglo XVI y que responde al liderazgo espiritual del Arzobispado de Canterbury. El sacerdote de 36 años, quien compartió su historia en una entrevista con el diario inglés “Liverpool Echo”, relató lo difícil que fue llegar a la revelación más importante de su vida.

Históricamente, la iglesia ha tenido posturas muy conservadoras, incluso discriminatorias, frente a temas como los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, con el paso del tiempo, la institución ha ido cambiando. Es por eso por lo que hoy entre sus miembros se puede encontrar un sacerdote no binario.

“Mis puntos de vista solían ser muy tradicionales y ciertamente muy conservadores. Algunos podrían llamarlos intolerantes y había mucha ignorancia y mucha ‘otredad’. No me tomé el tiempo para aprender de las experiencias de otras personas. Definitivamente, estaba en mucha negación y parte de esa negación se manifestó en la negación de las identidades de otros”, reveló Allison al diario local.

Allison nació en un condado de Yorkshire del Oeste y se crio en el seno de una familia sumamente conservadora y religiosa. Según relató, tuvo que recorrer un camino largo y difícil para descubrir su identidad, no solo porque creció en un hogar en el que la homosexualidad era catalogada como pecaminosa, sino porque además conocía muy pocas personas de la comunidad.

“No conocía a ninguna persona trans y creo que probablemente había conocido a dos homosexuales en mi vida. Para mí era casi como otro planeta. En varios momentos me cuestioné las cosas. Pero como no tenía vocabulario para describir mi experiencia, no iba a ninguna parte”, indicó.

Cuando se preparaba para ser vicario (auxiliar del obispo) conoció la palabra “queer”, término que le ocasionó profundas reflexiones. A la mitad de dicho proceso pensó en retirarse debido a las dudas que le generaban estos descubrimientos en su sexualidad.

“Fue mucho más difícil de lo que pensé haber salido del clóset para luego permanecer en el clóset. Definitivamente, hubo muchas veces antes en las que cuestioné mi identidad, pero crecer en una forma más conservadora de cristianismo significaba que estaba mucho más allá de mi imaginación”, aseguró.

Cuando estaba en medio de tantas dudas, uno de los pasajes del Génesis se le presentó como una epifanía. Se trata del Génesis 1:27, que habla sobre la creación del hombre: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”.

“Estaba sentado allí en medio de la noche cuando me di cuenta de que podría necesitar cambiar mi vida. Fue una experiencia espiritual más profunda, sentí correctamente que Dios me estaba guiando hacia esta nueva verdad sobre mí mismo. Una de las cosas que se ha mantenido en mi ministerio desde entonces es que la transición y la salida del closet puede y debe ser una experiencia espiritual, así como emocional, social y, a veces, física”, explicó.

La vida de Bingo Allison ahora

Ahora, Bingo Allison se define como ‘genderqueer’, es decir, persona no binaria al no identificarse con el sexo femenino o masculino. Vive en el vecindario de Norris Green, Liverpool, Inglaterra, donde asiste a colegios y a grupos locales, además de laboral en el decanato de West Derby.

“Intento participar, no solo en mi trabajo religioso, sino también fuera de él, con los grupos laicos locales de jóvenes LGBT. Una de las cosas más importantes es ser una representación visual en mi comunidad e ir a las escuelas, hacer asambleas y marcar una gran diferencia en la normalización para los niños. Cuando llevo mi cuello clerical, los niños saben que está bien y que hay un lugar en la iglesia y en el mundo exterior para gente como yo”, expresó Allison.